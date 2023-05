El PSC té una base de votants important a Puigcerdà. En les eleccions estatals ocupa els primers llocs a les urnes, però quan arriben les municipals els votants trien altres opcions. El repte d’Ester Jiménez és retornar al partit el rol que havia tingut fa més una dècada al plenari.

Per què creu que el PSC ha de tenir un lloc a l’Ajuntament de Puigcerdà?

Be, l’últim regidor va ser en Serra, i d’això ja fa més de deu anys. Crec que amb ell potser va quedar un mal regust de boca entre els socialistes, i contra això també hi he hagut de lluitar una mica. I ara, com a partit municipalista, crec que el Partit dels Socialistes de Catalunya ha d’estar a l’Ajuntament perquè crec, precisament, que Puigcerdà necessita moltes polítiques socials.

Què necessita la vila en aquest àmbit?

A Puigcerdà li cal un Ajuntament que estigui encarat a la vila i no encarat cap a enfora, que també, però primer hem de treballar cap endins. Per vendre’ns enfora primer hem de resoldre les mancances que tenim a la vila. Hem de refer el poble, tornar a posar-lo en marxa.

Veu un Puigcerdà aturat?

Si, després d’aquestes majories absolutes ens ha quedat molt malament. Com sempre dic, jo vull poder tornar a dir amb orgull que sóc de Puigcerdà. Vull poder sortir i dir que soc de Puigcerdà i que la gent em digui «ostres, que be que viviu allà» i no que em diguin «teniu el poble destrossat, teniu el poble amb la gent descontenta».

Quins factors li fan veure que la gent de Puigcerdà està descontenta?

Doncs per exemple, jo que sóc mare, vull que la meva filla estigui orgullosa de ser de Puigcerdà i que no vulgui marxar a fora per a tot, per estudiar, per treballar... No s’hi viu a gust, hi hi ha habitatge, no està net, també hi ha inseguretat...

Quins són els principals reptes que té davant la vila al seu entendre i que marcarien el seu programa de govern?

A veure, un dels reptes més importants i que a mi em provoca molta angoixa, i ja se que ho diran tots, és el tema dels avis. El que cal és efectivitat i fer un programa real. El que farem primer de tot és fer un casal fix per la gent gran, amb les seves mesures de seguretat i tota la resta. Els altres grans reptes que crec que ha d’encarar abans que res són la neteja, la seguretat i el de l’habitatge, i aquest és fonamental, ens cal facilitar als vilatans que es puguin quedar a Puigcerdà. No pot ser que tot un sou s’hagi de destinar tot a pagar el lloguer i, si tens la sort que tens un altre sou a casa que serveixi per sobreviure. Aquest és un dels puntals del nostre programa.

Com encararien aquests reptes?

Pel que fa al de l’habitatge fent més pisos socials, i pel que fa al projecte del casal per la gent gran ja tenim mig parlat amb un propietari d’un local per llogar-lo i poder fer-hi un casal en condicions adients. Els socialistes sempre mirem per la gent del poble.

Quines expectatives te pel que fa als resultats?

A veure, nosaltres esperem entrar a l’Ajuntament amb força i de vegades passen aquests coses. Molta gent ens situa en un paper en el que seriem la clau per governar. Tant de bo arribi aquest moment i siguem la clau per decidir qui serà el nou alcalde de Puigcerdà, si no és que ho hem de ser nosaltres, que potser seria massa optimista però, perquè no? Volem ser la clau per decidir què es fa a Puigcerdà i qui governa a Puigcerdà els pròxims quatre anys.

Si treuen regidors, en què basaran aquest criteri per decidir qui governa?

Les visions més optimistes ens donen dos regidors, però jo la veritat és que sóc més aviat soc realista, encara que hi hagi qui digui que sóc pessimista. Vaja, esperem que com a mínim un regidor si que el traurem. I en cas de possible empat com molta gent diu que pot passar, ens agradarà tenir els vots decisius.

Compta amb aquesta bossa de votants que té el PSC a Puigcerdà que s’amaga i apareix en funció de les eleccions?

Si, si. A les últimes eleccions estatals a Puigcerdà va guanyar el PSC, de manera que esperem que en aquestes puguem recollir aquell vot.

Quina diferència hi ha respecte fa quatre anys perquè sigui diferent; en els comicis del 2019 vostè també es va presentar i no va sortir com a regidora...

Fa quatre anys vam tenir alguns problemes logístics. A les paperetes no teníem el logotip correcte i molta gent no les va identificar be. Tots aquests temes els hem treballat.