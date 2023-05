L’àrea de Turisme del Consell Comarcal de Cerdanya ha rebut la certificació internacional Biosphere Certified de Turisme Sostenible que l’acredita com un destí que vetlla pels valors de la sostenibilitat i la preservació de l’entorn natural. El certifica l’expedeix l’entitat privada Biosphere seguint els preceptes de les Nacions Unides en aquesta matèria.

Per aconseguir aquest certificat, l’àrea de Turisme i la comarca s’han sotmès a un anàlisi en base als Objectius de Desenvolupament Sostenible i els seus 169 objectius. Des de l’àrea de Turisme del Consell han argumentat que té com a missió principal «dinamitzar turísticament la comarca de la Cerdanya, treballant pel posicionament, la promoció i la descoberta del territori com a destinació turística de muntanya per afavorir més riquesa econòmica, cultural i humana, més activitat pels negocis turístics i millor prestació de serveis. A la nostra oficina de turisme, oberta tot l’any, informem als visitants del ric patrimoni que comptem a la comarca i territoris veïns, i els expliquem com planejar les visites, conèixer-lo de primera mà i, sobretot, de com gaudir-lo». En aquesta línia, des de l’Oficina de Turisme han apuntat que «des de fa temps que tenim el compromís de treballar en base els objectius de desenvolupament sostenible, en tots els àmbits de la nostra feina: medi ambient i canvi climàtic, societat i cultura i governança i economia. És per això que comptem amb espais verds al voltant de l’oficina, col·laborem en la millora d’hàbitats, participem en projectes que fan millorar el nostre entorn a nivell econòmic i social, impulsem i donem suport a l’agricultura sostenible local i la seva oferta gastronòmica, implementar programes i iniciatives d’ús eficient de l’energia». Els tècnics de l’ens han apuntat que tota aquesta dinàmica és la «ens ha portat a que ens atorguessin els Biosphere Certified». En aquest sentit, des del Turisme del Consell han remarcat que «Biosphere és una certificació voluntària i independent, reconeguda a nivell internacional, que treballa pel turisme sostenible, des de l’any 1995. El sistema Biosphere ajuda als diferents actors a definir, organitzar i donar visibilitat els seus objectius i prioritats sostenibles, aportant la informació, coneixements i eines necessàries per prendre i aplicar decisions més sostenibles, connectades con la Agenda 2030 i els 17 ODS». A Catalunya i la resta de l’estat espanyol altres òrgans gestors e destinacions turístiques tenen el certificat Biosphere com ara Tossa de Mar, la Val d’Aran, Vilafranca del Penedès, el Pirineu de Lleida i el de Barcelona, la Costa de Barcelona, Sitges, Tenerife o la Costa de Huelva, entre d’altres.