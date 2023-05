El Museu Cerdà va acollir dimecres al vespre l’acte de presentació de la candidatura de Futur per Puigcerdà amb l'assistència de 180 persones que van omplir la sala. El candidat Francesc Armengol va alertar que "cada vot serà clau. Si volem governar el canvi que reclama la ciutadania hem de buscar la majoria absoluta, si no correm el risc de que hi hagi un pacte per perpetuar un model que s’ha esgotat”. També va deixar molt clar, tant ell com Jaume Riera, que va ser un dels membres de la candidatura que va intervenir que la primera acció que faran quan arribin a l’Ajuntament es fer un auditoria per veure com estan les finances. “Aquest fet ens servirà per clarificar amb quins recursos comptem per tirar endavant els projectes que portem al programa electoral”, va precisar.

A l’acte presentat per Cesc Senpau, que tanca la llista, van parlar l’Alba Olcina i la Laura Expósito sobre la necessitat de millorar les polítiques socials destinades a les persones amb diversitat funcional. Jaume Forcada va reflexionar sobre la importància de fer canvis amb urgència en la política de mobilitat com les zones blaves, zones d’aparcament i zones de càrrega i descàrrega. I va fer un apunt sobre la necessitat d resoldre els problemes dels cotxes abandonats. Roser Respecte i Celso Llombart es van centrar en la urgència de millorar la comunicació de l’Ajuntament amb la ciutadania que actualment és lent i poc operatiu i en arreglar els espais públics que estan deixats. “La ciutadania de Puigcerdà es mereix tenir una vila molt més cuidada del que la tenim”, va exclamar Llombart. Tant Armengol com la resta de persones de la seva candidatura no només van apuntar els temes claus per millorar Puigcerdà, si no que van precisar algunes de les accions que volen dur a terme. “Hem fet un programa realista i assolible. No ens agrada prometre el que no sabem si podrem fer. Aquest és un dels nostres compromisos amb la ciutadania. El que consta en el nostre programa són projectes realitzables al 100%”, va incidir. A més, “només nosaltres podem garantir que les decisions que prenguem seran només pensant amb Puigcerdà, la resta de partits poden tenir Puigcerdà com a moneda de canvi en possibles negociacions”. Armengol va ser molt clar a l’hora de respondre a la pregunta de si els comentaris mal intencionats que estan rebent amb acusacions personals l’afectaran a ell i a Futur: “La mentida clar que afecta, però tenim la consciència tranquil·la. Ja ha quedat clar qui menteix i qui no. Com no tinc, ni tenim res a amagar qualsevol persona que tingui dubtes sobre qualsevol tema que em contacti i fem un cafè. Nosaltres som 100% transparents i anem de cara. Altres no poden dir el mateix”, va recalcar. Futur per Puigcerdà tancarà la campanya el divendres 26 de maig a les 21 hores al Cinema Avinguda