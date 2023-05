Prats i Sansor viurà el dissabte dia 27 de maig la segona edició del festival Sons de l’Era, un esdeveniment cultural i musical de caire familiar que vol esdevenir un referent entre les propostes d’oci amb valors mediambientals i de proximitat a la Cerdanya.

El grup d’impulsors del festival, ara sota l’associació Festuqui Gautieri, ha decidit consolidar la proposta convocant una segona edició que amplia els horaris i la proposta cultural. Tant és així que Sons de l’Era, amb entrada gratuïta, començarà a la una del migdia i s’allargarà passada la mitjanit amb un cartell que per ara inclou les actuacions de Lanzaco, Amor de dj & the Pockets, Elsa Guerra, Vemo djs i Rita la Pincahora. A l’entorn de l’Antiga Fusteria de Prats, un entorn obert enmig de la plana cerdana, l’organització també ha previst una fira d’artesania amb roba, complements, art i elements de la llar, així com tallers i xerrades de la Colla Castellera i la Colla Bastonera de Cerdanya.

L’associació i el festival van néixer l’any passat a Prats i Sansor amb l’objectiu de «crear nous espais de cultura, trobada, intercanvi i oci de caràcter local i de proximitat als veïns i veïnes de la comarca», segons les seves impulsores. Així, Sons de l’Era posa al calendari de la Cerdanya un festival que aporta un valor afegit de proximitat i familiariat respecte als festivals de gran format que en els últims estius s’han fixat en la Cerdanya per programar les gires de grups i cantants.