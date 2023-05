L'alcaldable del PP per Puigcerdà a les eleccions municipals del 28-M, Matias Bertran, se sotmet a un qüestionari que cal respondre amb poques paraules, després de fer l'entrevista principal.

Quin és el seu lloc preferit de Puigcerdà?

El llac.

Què eliminaria ara mateix de Puigcerdà si tingués una vareta màgica?

Res, fa falta tot.

I què hi portaria d’algun altre lloc?

Un parc més gran i bonic al voltant del llac i la zona del camp de futbol.

A quin polític actual o històric li agradaria assemblar-se?

A mi m’agradava molt en Josep Piqué.

Quin personatge triaria eliminar de la història si pogués?

Un munt... en Chávez i ara en Putin.

Catalunya serà independent? Triï: Aviat, algun dia, mai, en un somni, en un malson, qui sap?

No, els de Madrid valen poc, però els d’aquí encara valen menys. Res. No hi crec.

Creu en alguna cosa que no pugui veure?

No. El que no puc veure és l’estelada.

Veu sovint alguna cosa que li costa de creure?

Jo soc de l’era vella. Soc clàssic. Moltes coses d’avui em costen de creure, però si les dic, em matarien.

La pel·lícula o sèrie que no es cansaria de veure?

Qualsevol de l’oest, m’agraden totes.

El llibre que no es cansaria de llegir?

No he llegit mai gaire.

El disc que sempre vol tornar a escoltar?

La música que m'agrada són les ranxeres mexicanes.

Déu existeix?

No sé si existeix, però soc catòlic.

Dos mil euros és un sou modest, bo o molt bo?

Ja és un sou bo, ja.

El millor viatge que ha fet?

A Alemanya.

El que més li agradaria fer?

On m’agradaria anar és a Galícia, no hi he estat mai.

El seu lloc preferit per anar amb els seus fills?

A l’Escala.

El seu lloc preferit per anar amb la seva parella?

També a l’Escala, allà hi estic molt bé quan hi vaig de vacances.

El seu lloc preferit per estar sol?

Meranges.

Quan va escriure l’últim tuit?

No.

Puja fotos a Instagram? De quines? Quan?

No en penjo pas. Quan ho fan les mosses em fan emprenyar.

Què va fer les últimes vacances?

Vaig anar a l’Escala i a Figueres.

L’última vegada que es va enfadar molt, per què va ser?

Buf, ja ni me’n recordo, fa temps. Ja m’he moderat.

I l’última que va plorar?

Ostres, no soc de plorar.

Un lema per viure la vida.

Hem de tenir salut. Això és el més important.