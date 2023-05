El Club Poliesportiu Puigcerdà i l’Ajuntament han aprofitat el tancament anual de la pista de gel que es fa per primavera per portar a terme tasques de manteniment en la instal·lació per executar una actuació pendent de fa una dècada: la substitució de la tanca perimetral.

La tanca, que separa la làmina gelada amb les banquetes i la graderia havia quedat obsoleta. Tenia uns quaranta anys i no tans sols la seva caducitat es devia al desgast sinó que també a la seguretat que oferia als esportistes. En aquest sentit, principalment els jugadors d’hoquei gel que hi topen en jugades de gran velocitat corrien el perill de lesionar-se amb l’impacte, segons han explicat des de l’entitat esportiva. Així, els responsables del complex poliesportiu puigcerdanès han activat un projecte de renovació global de la tanca amb un pressupost estimat d’uns 100.000 euros, segons han apuntat des del consistori. El nou mur de delimitació de la superfície gelada estarà formada per una estructura metàl·lica i de revestiment sintètic que la faran menys dura pels esportistes. El tancament anual i les obres de renovació de la tanca perimetral han comportat una pausa en la programació d’activitat esportiva i lúdica a la pista de gel en un període que s’allargarà l’estiu i ja fins a l’inici de les temporades dels clubs. Mentre duri el tancament de la pista de gel, els equips de Puigcerdà a qui els coincideixi els períodes d’entrenament hauran de fer-ho en altres instal·lacions de gel com ara la de Font-romeu, a l’Alta Cerdanya o Andorra. El pavelló de la pista de gel ja va ser objecte d’un projecte de renovació l’any passat que, en aquesta ocasió, va consistir en la substitució de la coberta. En aquella actuació el Club Poliesportiu i l’Ajuntament van aplicar una inversió de 400.000 euros per afrontar unes obres que va executar l’empresa Semma SM Savall 2014 S.L. En aquest cas, l’actuació va consistir en la retirada de l’antiga coberta feta de plaques metàl·liques i la instal·lació d’una de nova nova de tipus Deck, la qual incorpora aïllament interior de llana de roca i acabat exterior de làmina sintètica. Igualment, abans de la renovació de la coberta, l’any 2018 Ajuntament, Generalitat i Club Poliesportiu van portar a terme una inversió també d’uns 400.000 euros per canviar els compressors i la resta de sistemes interns que garanteixen la fabricació i manteniment de la làmina d’aigua glaçada. Això va permetre renovar la maquinària, que era dels anys vuitanta, i la làmina de gel.