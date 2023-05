Quin és el seu lloc preferit de Puigcerdà?

La pista de gel. Hi he viscut moltes emocions.

Què eliminaria ara mateix de Puigcerdà si tingués una vareta màgica?

Els interessos personals de segons qui.

I què hi portaria d’algun altre lloc?

Campionats d’hoquei d’alt nivell. Com un mundial.

A quin polític actual o històric li agradaria assemblar-se?

Es que jo no em veig polític.

Quin personatge triaria eliminar de la història si pogués?

A ningú. De tothom, per dolent que sigui, en pot sorgir quelcom de positiu.

Catalunya serà independent? Triï: Aviat, algun dia, mai, en un somni, en un malson, qui sap?

Algun dia.

Creu en alguna cosa que no pugui veure?

Si. En la bondat de les persones. A través de la mirada en tinc prou.

Veu sovint alguna cosa que li costa de creure?

Si. Moltes vegades. Coses mogudes per diners o sexe.

La pel·lícula o sèrie que no es cansaria de veure?

La vida de David Gale.

El llibre que no es cansaria de llegir?

Qualsevol d’autoajuda. És el que llegeixo ara.

El disc que sempre vol tornar a escoltar?

Let it be dels Beatles.

Déu existeix?

No ho se.

Dos mil euros és un sou modest, bo o molt bo?

al com estan les coses és un molt bon sou.

El millor viatge que ha fet?

A Austràlia.

El que més li agradaria fer?

A Sud-àfrica.

El seu lloc preferit per anar amb els seus fills?

No tinc fills.

El seu lloc preferit per anar amb la parella?

Tampoc no tinc parella.

El seu lloc preferit per estar sol?

Cereja.

Quan va escriure l’últim tuit?

No tinc Twitter.

Puja fotos a Instagram? De quines? Quan?

Ara en campanya, però habitualment poques.

Què va fer les últimes vacances?

Vaig anar un cap de setmana a la platja.

L’última vegada que es va enfadar molt, per què va ser?

Fa molt de temps que no m’enfado. Desil·lusions sí que en tinc moltes, però enfadar-me ja no ho recordo. Segurament per alguna qüestió personal.

I l’última que va plorar?

Deu fer un any. Per desil·lusió. Per emocions ploro molt sovint, no em costa gens.

Un lema per viure la vida.

La vida no és no tenir pors sinó enfrontar-s’hi.