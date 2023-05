ERC ha tornat a guanyar unes eleccions municipals a Puigcerdà. La capital cerdana ha dit adeu de forma contundent a l’època de les majories absolutes i, tal com es pronosticava en molts entorns polítics locals, ha entrat a una nova era de pactes necessaris a l’Ajuntament. Després d’un recompte ajustadíssim que ha fet planar el triple empat a quatre regidors, ERC ha aconseguit el cinquè regidor i s'ha imposat a Junts, per una vintena de vots, i la nova formació municipalista Futur per Puigcerdà, amb quatre regidors respectivament.

L’alegria a les files d’ERC s'ha desfermat ja a última hora, veient que el poble l’havia assenyalat amb la responsabilitat de formar govern passant dels tres regidors del 2019 als cinc del nou mandat. Amb aquest resultat a la ma, Joan Manel Serra es perfila com a alcalde amb el suport d’algun dels seus dos contrincants, Jordi Gassió de Junts, que ha d’analitzar la pèrdua de la majoria absoluta d’Albert Piñeira, o Francesc Armengol de Futur. Amb tot, aquestes dues formacions també podrien sumar vuit cadires a la sala de plens i formar govern.

"Per a nosaltres cinc regidors ja era un gran resultat"

Joan Manel Serra, que veu rendibilitzat els quatre anys de treball a l’oposició, ha explicat que «per a nosaltres cinc regidors ja era un gran resultat, no ens esperàvem tanta igualtat entre els altres. Ara ens tocarà treballar per arribar a algun pacte. Com que som la força més votada picarem a la porta dels dos, això està clar. Encara és aviat per dir si estem més a prop dels uns o dels altres perquè internament no hem fet aquest estudi. Ara començarem a valorar les opcions i a escoltar a tothom». El segon en vots, Jordi Gassió, ha coincidit amb Serra que com a candidatura més votada li pertoca «liderar el pacte de govern» i ha descartat des de la ideologia de base que Junts i Futur pactin per governar deixant ERC a l’oposició.

Francesc Armengol ha apuntat que «a partir de demà ens hem de posar a treballar, Puigcerdà necessita un govern fort i estable amb les dues formacions que governin. Jo felicito ERC i els dic que a nosaltres ens trobaran per pactar i treballar. Estem oberts a tot». A Puigcerdà s’inicia ara un termini de dues setmanes de reunions, propostes i contrapropostes de pactes per acabar de perfilar un govern de coalició. Si no és així, ERC també podria governar en minoria amb, però, l’espasa de Damocles constant al damunt.