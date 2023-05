Fem Llívia, una nova agrupació d'electors que ha guanyat els comicis a la localitat cerdana per majoria absoluta, preveu encarregar una auditoria econòmica del consistori un cop entri al govern municipal. El futur alcalde, Albert Cruïlles, explica que l'objectiu és iniciar el mandat coneixent amb quins recursos compten. La idea és que aquesta estigui feta abans d'acabar l'any i, per tant, d'elaborar els pressupostos de 2024. Una de les propostes que la formació feia en campanya, la retirada del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), també es vol fer efectiva en els primers dies al capdavant de l'ajuntament llivienc. El motiu és un informe desfavorable de secretaria, que considerava que el procés de tramitació no era adequat.

Cruïlles, fins ara president de l'Associació de Veïns de Llívia, assegura que tot i que van conformar una candidatura per guanyar les eleccions municipals, eren conscients que el repte era "difícil". Per aquest motiu, han rebut amb "sorpresa" i satisfacció la majoria absoluta que han obtingut, amb sis dels nous regidors que conformen el consistori. L'alcalde electe creu que tot plegat es deu al fet que la població demanava un "canvi" al govern municipal.

Altres qüestions que des del nou equip es volen treballar passen per fer un nou estudi de viabilitat i promoció de les termes de Llívia, la reobertura del gimnàs –tenint en compte que no hi ha data d'inici de les obres per adequar l'espai com a consultori-, i la revisió del contracte amb la concessionària del radar per veure quines opcions hi ha de cara a replantejar-lo.

A banda dels regidors de la majoria absoluta de Fem Llívia, l'agrupació d'electors Per Llívia ha obtingut dos representants. Mentre, la candidatura Junts Llívia Futur, encapçalada per l'actual alcalde Elies Nova, ha aconseguit un regidor i la del Partit Popular s'ha quedat sense representació. A les eleccions de 2019, Endavant Cerdanya-ERC, amb qui es presentava Nova, va obtenir cinc regidors i quatre van ser per Junts per Llívia.