El Consell Comarcal de Cerdanya ha decidit reeditar i activar el programa d’ajudes escolars per a joves cerdans que vulguin fer el Cicle Formatiu de Cuina i Gastronomia de l’institut Pere Borrell de Puigcerdà. Aquests són uns estudis creats a la capital cerdana l’any 2018 amb la finalitat de formar els joves en, justament, un dels sectors professionals amb més demanda de feina a la comarca.

El programa de beques, que rep el nom de Mise en place, ofereix una partida de 1.454 euros que serviran per cobrir quatre beques, de les quals dues seran de 509 euros per cobrir el cost de matriculació del primer curs del cicle formatiu de Grau Mitjà de Cuina i Gastronomia de l’INS Pere Borrell i dues beques de 218 euros del cost de la matrícula al segon curs. Els requisits per accedir a les ajudes és tenir entre setze i vint-i-nou anys, residir a la Cerdanya amb una antiguitat mínima de dos anys i no superar un llindar de renda familiar fixat. Així, segons han explicat des del mateix Consell Comarcal i l’àrea d’Ocupació Juvenil, l’objectiu del programa de subvencions és «possibilitar l’accés al cicle formatiu a aquelles persones que no poden assumir el seu cost, amb la voluntat de promoure la millora de l’ocupabilitat dels i les joves de la Cerdanya, alhora que s’ajuda a contribuir a la millora del sector de la restauració de la comarca».

El Consell ha obert el termini per presentar sol·licituds per l’ajuda i el tancarà el dia set de juny. Les peticions es poden fer telemàticament o de manera presencial a la seu del Consell, a la plaça del Rec de Puigcerdà.

Massa feina per estudiar

Un dels entrebancs amb que es troben els responsables acadèmics del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cuina i Gastronomia de l’institut Pere Borrell per omplir les places que oferta cada curs és el fet que la mateixa demanda laboral atrau els joves a saltar-se el període formatiu. En aquesta línia, l’Ajuntament de Puigcerdà i el departament d’Educació tenen sobre la taula un estudi per ampliar el ventall d’oferta educativa en cicles formatius pels joves de la Cerdanya.