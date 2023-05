El festival familiar de música Sons de l’Era que aquest dissabte dia 27 va celebrar a Prats la segona edició va superar les expectatives d’èxit de l’organització amb una assistència de públic de més de cinc-centes persones, la qual cosa més que dobla les dues-centes de l’any passat.

Més enllà de l’èxit en quant a les xifres, l’entitat local organitzadora, Festuca Gautieri, ha posat l’accent en el fet que s’ha evidenciat que hi ha un espai a la Cerdanya per a una trobada cultural de caire popular pensada per i per als veïns de la comarca. Amb aquest nou redimensionament del festival, en nom de l’associació Festuca Gautieri, Isabel Collado, ha explicat que l’èxit assegura si més no el projecte per tal que es consolidi en els pròxims anys com una cita fixa en el calendari festiu de la vall. Collado ha explicat que «estem molt contents, l’any passat l’objectiu era arribar a la gent que viu aquí i, amb un format més petit, es va complir. Aquest any amb entitats com les Bastoneres, la Colla Castellera, el mercat de productes artesans fets per gent de la comarca i amb un model sostenible que mira de minimitzar l’impacte, hem aconseguit atreure més de cinc-centes persones. Això ha sobrepassat les nostres previsions. Ha tingut una acollida molt bona. Nosaltres esperàvem un creixement aritmètic i l’hem tingut exponencial. Això ens fa pensar que segur que el mantindrem i que seguirem apostant per les entitats del territori i els productors locals. Queda demostrat que la gent de la comarca te ganes que hi hagi festivals diferents als de les grans gires, i pensats per la gent d’aquí que reconeguin el que es fa a la Cerdanya».

El Festival Sons de l’Era es va celebrar dissabte en un espai obert del terme municipal de Prats i Sansor en la plana ja a tocar de la ribera del Segre. En un entorn de carpes, parades i espais de demostració de teles acrobàtiques i altres activitats de cultura popular, els assistents, la major part dels quals veïns de la comarca, van compartir un programa de música i tallers fins la matinada. El festival, que busca nous recursos per incrementar la proposta musical l’any que ve, ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Prats, el Refugi la Feixa, l’Ecoresort de Prullans i del Rocòdrom la Fusteria.