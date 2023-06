Junts s'ha imposat al conjunt de la Comarca de la Cerdanya. Les candidatures d'aquest formació han rebut el suport de gairebé 3.000 persones (2.929, amb 62 regidors i 9 cadires al ple del Consell. En perden una respecte fa 4 anys. ERC, per la seva banda, en guanya 1, i passa de 7 representants a 8 al ple. La distància, ara, és petita. Val a dir que fa quatre anys, ERC podria haver perdut part dels seus votants en la formació Endavant Cerdanya, que enguany no té representació.

En el conjunt de la comarca, l'escrutini del 28 de maig, va tenir com a principal sorpresa la victòria dels republicans a Puigcerdà i la gran punxda de Junts. Aquesta darrera formació i ERC podrien pactar per tenir una majoria absoluta, que la donen els 10 consellers (al Consell de la Cerdanya hi ha 19 consellers). Però cada grup també podria arribar a aquesta xifra de 10. El dos partits per donar suport són dues formacions independents, Futur per Puigcerdà i Agrupació d'Electors Fem Llívia.

La presència d'aquests grups independents és la novetat en el Consell que es formarà a la comarca de la Cerdanya. El 2019, no hi eren.