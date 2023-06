Turisme Cerdanya i el Consell Comarcal han organitzat per a aquest cap de setmana, el primer de juny, una nova edició del festival de senderisme Cerdanya Happy Walking, que dona la mà al turisme cultural amb la incorporació de les esglésies romàniques, les quals han escalat en els últims anys fins als primers llocs del rànquing de visites.

El festival se celebrarà dels dies 1 al 4 amb l’objectiu de «promocionar la comarca com un destí ideal per a la pràctica del senderisme, valorar la figura del guia de muntanya com la millor opció per descobrir els millors indrets de la Cerdanya», i «donar a conèixer els magnífics productes locals que tenim i la feina dels seus productors i productores», segons ha apuntat el Consell Comarcal. Aquesta setena edició de la cita ha programat sis excursions «dirigides per guies de muntanya d’empreses de la comarca, de diferent nivell de dificultat, per diverses zones de la vall». Igualment, el programa també inclou un concert de música tradicional dels Pirineus obert a tothom, que se celebrarà el dissabte dia 3 a les 7 de la tarda a l’Espai Campanar de Puigcerdà. Segons han destacat els tècnics del Consell, «com a novetat cal destacar una excursió en què, a més de caminar, es practicarà ioga, i una excursió de marxa nòrdica en què es visitaran dues esglésies romàniques de la comarca de la mà d’una guia de patrimoni». En paral·lel, també s’ha programat l’excursió nocturna, en la qual els participants podran gaudir d’una observació astronòmica.

Regal de productes locals

El Consell ha remarcat que, «a més de caminar i de conèixer els millors paratges de la Cerdanya, els participants rebran una gustosa recompensa en acabar l’excursió, una mostra de productes locals de la Cerdanya».

Les excursions tenen un cost d’entre 15 i 20 euros per als adults i d’entre 10 i 15 euros per als menors de setze anys. El preu inclou el guiatge, un Happy kit per a l’excursionista i el lot de productes de la Cerdanya al final de l’excursió. L’organització també ofereix el paquet de totes les excursions per 60 euros.

El Cerdanya Happy Walking és una iniciativa de la Taula de treball Camins de Cerdanya i compta amb l’organització de Turisme Cerdanya i el Consell Comarcal, el patrocini de la Diputació de Girona i la col·laboració de l’Ajuntament de Puigcerdà, IDAPA, l’Associació Agroalimentària Cerdanya, Parc Natural del Cadí-Moixeró, Camí dels Bons Homes, la Marca Pirineus-Catalunya i els patronats de turisme Costa Brava-Pirineu de Girona i de la Diputació de Lleida.