Els gestors del Parc Natural del Cadí-Moixeró estan organitzant un programa de celebració dels 40 anys de l’ens que inclourà el mes de juliol una festa popular. Com en les últimes iniciatives mediambientals i socials del parc, un dels objectius de la celebració d’aquest aniversari és potenciar la cohesió del territori inclòs als límits de l’espai protegit, que suma disset municipis, i fomentar-ne el sentiment de pertinença.

El gruix del programa d’activitats es portarà a terme aquest estiu, entre el 20 de juliol i l’última setmana d’agost, per tal que també puguin ser partícips de la celebració els visitants del parc. En el calendari festiu hi ha marcat de manera especial el dia quinze de juliol, dia en què se celebrarà exactament les quatre dècades de l’aprovació del decret que va crear el parc natural. La direcció del parc ha previst per a aquest dia la celebració d’una festa institucional i popular que molt probablement tindrà lloc a la seu del parc de Talló, a Bellver de Cerdanya.

En el marc d’aquesta celebració, el parc també ha publicat per primera vegada un document que mostra tots els centres del parc natural i els que hi col·laboren amb les activitats de llarga durada. En el document s’inclou els centres que ofereixen exposicions permanents o altres activitats amb l’objectiu de «facilitar la consulta de les possibles visites que ofereix el parc al visitant o bé la consulta dels horaris dels diferents centres. Periòdicament s’aniran actualitzant els horaris».