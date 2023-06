Vint anys de diàlisi a la Cerdanya

L’Hospital de Cerdanya ha celebrat aquest mes de maig el vintè aniversari de la prestació de servei d’hemodiàlisi a Puigcerdà, el qual es va oferir fins al 2014 a l’antic Hospital de la plaça de Santa Maria. El transfronterer ha remarcat la importància per a la qualitat de vida dels pacients el fet de poder-se sotmetre al tractament diari de la sang des de la mateixa comarca.

La unitat de diàlisi de l’hospital atén els pacients crònics del territori, que actualment són 12, cinc dels quals són de l’Alta Cerdanya, segons ha explicat el mateix hospital. Igualment, en èpoques de vacances el centre rep una mitjana d’uns cinc pacients suplementaris que també fan el seu tractament a Puigcerdà. Des del transfronterer han argumentat que «eliminar el desplaçament suposa una millora de qualitat de vida molt important per a les persones sotmeses a tractament substitutiu renal i les seves famílies, que s’estalvien tres hores de desplaçament i quatre de tractament, tres dies per setmana».

Des del 2003 els desplaçaments els fan els professionals d’Althaia. Es tracta d’un equip format per una nefròloga i dues o tres infermeres, en funció del volum d’activitat. L’equip el completa una auxiliar d’infermeria de l’Hospital de Cerdanya i té el suport del servei de medicina interna del Transfronterer, tal com han apuntat els seus responsables. La doctora nefròloga d’Althaia Isabel Naval, que es desplaça a Puigcerdà setmanalment, ha argumentat que «les hemodiàlisis han millorat molt amb els anys, però no hem d’oblidar que obliguen el cos a fer en quatre hores la feina que faria en 24, i això suposa una certa fatiga. És molt millor per als pacients poder-la fer a prop de casa».

Els tractaments d’hemodiàlisi es fan en una sala dotada de dotze monitors que permeten realitzar tant la tècnica d’hemodiafiltració com la hemodiàlisi convencional. Les instal·lacions a l’Hospital de Cerdanya, situades al costat de l’Hospital de dia, representen una millora envers la situació anterior, apreciada tant per les professionals com pels pacients, segons han remarcat des del mateix Transfronterer. Tant és així que, en aquests vint anys, el servei d’hemodiàlisi ha atès 237 malalts amb insuficiència renal crònica de la Cerdanya, 23 dels quals trasplantats, i 140 itinerants.

El fet de tractar els pacients a Puigcerdà ofereix un altre avantatge: el de fer-se en el marc d’un grup reduït: «El volum relativament petit de pacients és considerat per les infermeres com un avantatge, perquè permet un seguiment continuat d’aquests pacients crònics, que no és tan fàcil en hospitals més grans», han explicat els seus tècnics. L’auxiliar d’infermeria Elena Gàlvez és l’única professional de l’equip que ha completat aquests vint anys del servei. Els responsables del centre hospitalari han apuntat que «ella és la primera a arribar; prepara la sala i fa el traspàs de la informació relacionada amb els pacients del dia a l’equip que es desplaça des de Manresa. És responsabilitat seva garantir que tot està a punt per començar la sessió en el moment de l’arribada dels pacients».

En paral·lel, «Elena Gàlvez és una ferma defensora del paper de l’auxiliar en l’equip d’hemodiàlisi i transmet aquest zel a les futures generacions en una de les activitats relacionades amb el servei: la col·laboració amb l’institut Pere Borrell, que consisteix en una formació sobre la insuficiència renal i una visita al servei per part de les alumnes del cicle formatiu sociosanitari». L’Hospital de Cerdanya ofereix altres activitats associades al servei d’hemodiàlisi. Es tracta dels serveis de suport a pacients en diàlisi peritoneal, una modalitat que fa el mateix pacient al seu domicili, i la consulta externa de nefrologia. Igualment, a la consulta externa, també a càrrec de la doctora Naval, s’hi visiten pacients amb diversos tipus de patologies renals, entre els quals hi ha els que, eventualment, podran ser candidats a l’hemodiàlisi. «Poder-los tractar i orientar des del mateix hospital, abans que iniciïn el tractament, garanteix una continuïtat de l’assistència que beneficia tant l’usuari com la planificació del servei».