L’Arxiu Comarcal de la Cerdanya ha ingressat dos nous fons de documents personals sobre la Guerra Civil espanyola que donen noves perspectives de com es va viure el conflicte tant a la comarca com per gent de la comarca que hi va prendre part. Els nous fons de memòria corresponen a Josep Maria Peitx i Camilo Estopà.

Segons han explicat els responsables de l’Arxiu, es tracta de «relats en primera persona que expliquen esdeveniments i vivències d’uns anys extraordinaris i molt difícils. Algunes històries tenen a veure amb el que va passar a Puigcerdà i la Cerdanya, altres són de cerdans que van estar al front, altres són de persones que van passar per Cerdanya camí de l’exili. Totes aporten informacions valuoses per a l’estudi d’aquest període històric». Pel que fa al document del puigcerdanès Josep Maria Peitx Memories de guerra (1936-1937), «contenen una crònica de la fugida de Puigcerdà fins a Andorra passant per Solsona i Oliana amb un grup de gent. Trànsit d’Andorra a França i retorn a Espanya per Irún. Retrobament a Sant Sebastià amb diferents famílies de Puigcerdà. Allistament al Terç de Requetès format per catalans. Concentració del Terç a Saragossa i trasllat al front d’Aragó on fan la instrucció. Accions del Terç a Extremadura i retorn a Catalunya (Villalba dels Arcs, Terra Alta) on entren en combat. Descripció minuciosa de la batalla de Punta Targa on van morir molts soldats del Terç de Montserrat l’agost de 1938», segons han apuntat des de l’Arxiu. Pel que fa als documents de Camilo Estopà, nascut a Sarroca de Lleida, es tracta de setze pàgines manoscrites que relaten, entre d’altres aspectes, la fugida cap a l’exili per Puigcerdà. A partir de la incorporació d’aquests nous documents personals, l’Arxiu Comarcal ha elaborat un informe en el qual exposa quins son els set principals fons de caire personal sobre aquest període a la comarca, dels quals sis són relats en primera persona i un és una declaració d’informació sobre les morts a la reraguarda cerdana. Els documents estan digitalitzats a fi efecte de facilitar-ne la conservació i la consulta.