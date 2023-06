El Moto Club Cerdanya ha negat rotundament que el trial de motos clàssiques celebrat a Ger el mes d’abril sortís del circuit autoritzat pel departament d’Acció Climàtica i trepitgés zones protegides tal com van denunciar quatre entitats culturals i ecologistes. L’entitat ha emfatitzat que no tan sols les denúncies no tenen cap fonament sinó que arran de la seva activitat desbrossadora per zones forestals de la comarca alguns camins i corriols es poden mantenir perquè en gaudeixin també excursionistes i ciclistes.

El president del Moto Club Cerdanya, Xavi Castey, ha argumentat que «tenim tots els permisos de l’Ajuntament i del departament, de manera que la carrera la teníem homologada, sempre ho fem així;demanem els permisos i fem passar les motos per on ens diuen, i si els agents rurals ens demanen que no passem per alguna zona perquè hi ha el gall fer o el que sigui, doncs no hi passem, no hi tenim cap problema». Pel que fa al pas per zones de rius o torrents, el president de l’entitat esportiva ha remarcat que «la llei permet travessar el riu les vegades que vulguis, però de totes maneres nosaltres no passem per rius sinó per torrents o lleres, que de vegades estan secs i de vegades no».

Castey ha considerat que en la base de la denúncia hi ha una «mania» de les entitats ecologistes contra les motos: «aquesta gent ara s’han fixat amb les motos, no se què tenen en contra nostra, però també ho estan dels pagesos i les bicicletes... No se pas què volen. Nosaltres quan preparem les carreres netegem uns quinze quilòmetres de corriols perquè hi passi la gent caminant, en bici i els ramaders amb el bestiar, fem que tothom s’aprofiti del camí; de fet, hi ha molts camins que si no fos per nosaltres es perdrien».

Les entitats Cerdanya en Acció pel Clima, Ceretània, Grup Recerca de Cerdanya i SOS Pirineus han demanat el departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que obri un expedient sancionador perquè consideren que el trial de motos clàssiques va sortir de l’itinerari autoritzat, fet que Castey ha negat. L’Ajuntament ha confirmat els permisos.