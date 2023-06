La Colla Castellera de Cerdanya reprèn avui la temporada amb una sortida a Vacarisses per participar en la Trobada de Colles en Formació. Els de la camisa blau verda van convocat un assaig de màxims ahir a partir de les set de la tarda al local de la Tor de Querol per preparar els castells de sis sobre els quals treballa. La colla va fer una crida als membres no habituals a participar-hi i portar-hi acompanyants per enfortir les pinyes.

A Vacarisses els cerdans actuaran amb els Potes Roges locals, Castellers del Foix, Colla del Baix Montseny, Xiquets de Torredembarra, Esquerra de l’Eixampla i Malfargats del Pallars. La Coordinadora exigeix tres temporades estables amb castells sòlids per assolir estatus de ple dret.