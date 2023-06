L’alegria d’ERC de Puigcerdà la nit electoral per treure un regidor més que els seus oponents quedarà amb tota probabilitat en el record com una nit de festa. No més enllà. Tal com estan ara les negociacions entre els tres partits amb representació, ERC continuarà a l’oposició com en els últims tres mandats. El segon i tercer partit en vots a les eleccions municipals, Junts per Puigcerdà i Futur per Puigcerdà, tenen un principi d’acord per formar govern i, doncs, enviar la formació guanyadora, ERC, a l’oposició.

El principi de pacte encara no és oficial i els polítics esperaran uns dies per acabar d’exprimir totes les possibilitats, però a cinc dies per la constitució del nou Ajuntament, els caps de llista de Junts, Jordi Gassió, i de Futur, Francesc Armengol, tenen ja una primera entesa perfilada per partir-se l’alcaldia dos anys cadascú. En aquest escenari, dissabte Albert Piñeira passarà la vara d’alcalde a Gassió o Armengol, en funció dels serrells de l’acord que en els pròxims dies fixarà entre altres aspectes a repartir l’ordre de possessió del cap de taula a la sala de plens. Amb tot, les converses entre els tres partits es mantenen obertes i els seus líders han apuntat que tot podria canviar sobtadament en qualsevol moment, per be que en aquesta postura hi ha molt del que en argot polític s’anomena «tocar el violí». Les eleccions municipals a Puigcerdà van configurar un panorama polític amb totes les opcions possibles a causa d’uns resultats molt ajustats. En primer lloc va quedar ERC, amb cinc regidors i 954 vots, en segon Junts amb 938 i en tercer Futur amb 872.

En les negociacions entre les tres formacions ERC i Junts han topat amb el repartiment de l’alcaldia. En aquest sentit, Junts fa valer que tan sols hi ha 16 paperetes de diferència entre una i altra candidatura, de manera que es tracta de facto d’un empat que avala un repartiment equitatiu amb dos anys d’alcaldia per cada partit. ERC, en canvi, fa valer que te un regidor més i, per tant, li pertocaria tenir més anys la batllia amb un repartiment de, per exemple, tres i un any, amb Gassió com a relleu de Piñeira dotze mesos ara i la visualització d’un canvi de partit d’aquí a un any. Pel que fa a les converses sobre el programa electoral, els tres partits no estan lluny un de l’altre.

Es dona la circumstància que Futur per Puigcerdà és una candidatura que neix de la mateixa família política que Junts en tant que, entre altres factors, el mateix Francesc Armengol va formar part de la candidatura de Junts el 2019 com a membre de l’equip tècnic. En aquest sentit, el candidat d’ERC, Joan Manel Serra, ja va predir des de l’inici de la campanya que una de les dificultats que tindria la formació republicana per guanyar seria que els seus rivals no poguessin sumar, perquè si els era possible ho farien de forma pràcticament natural.

En l’ànim de les tres formacions hi ha la voluntat de perfilar l’acord com a molt tard dimecres o fins i tot dimarts si és possible amb el ferm desig d’arribar a dissabte amb els vots pactats i evitar així sorpreses o tensions en la sessió plenària de constitució.

Programes coincidents amb una pedra a la sabata

En els debats sobre els programa de govern, ERC, Junts i Futur coincideixen bastant en el que necessita Puigcerdà. En aquest sentit, ja els programes mostraven coincidències en els línies bàsiques. Així, una de les pedres a la sabata que ha planat en el debat polític des del primer dia és el desenvolupament urbanístic del Camí de la Pedragosa, un sector al sud de la vila encallat de fa anys que havia d’incloure un supermercat, una benzinera, la nova escola Llums del Nord i una promoció de pisos de protecció oficial i d’habitatge lliure. En aquest projecte ERC hi va situar la seva «línia vermella». La llei estableix que s’ha de gestionar com un sector únic, amb la qual cosa el debat sobre la construcció del supermercat i la benzinera, amb les al·legacions que s’hi han presentat, han afectat el procés de construcció de l’escola i els pisos. Una solució passava per poder desenvolupar el sector amb dues parts.