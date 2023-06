Una herència en l’usdefruit permetrà a la Seu tenir un nou equipament de pisos de protecció oficial i tutelats. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament ha aprovat aquesta setmana el projecte d’obra per a la rehabilitació de l’edifici llegat en usdefruit per Joan Obiols Cordellana, conegut com Juanito de Cal Pensament. L’edifici, que és situat al passatge de la Missió, permetrà al consistori fer-hi deu habitatges de lloguer social.

El projecte preveu que, a més a més dels deu pisos de lloguer social amb una, dues, tres i quatre habitacions, un es destini a una Llar amb Suport, un recurs d’habitatge i rehabilitació psicosocial per a persones amb malaltia mental. Es tracta d’un equipament que és a mig camí entre una residència i la vida plenament autònoma, segons ha definit el mateix Ajuntament. El projecte es completa amb la construcció a la planta del futur «Espai d’Art Pensament». L’edifici, construït l’any 1980, va ser cedit a l’Ajuntament urgellenc per 99 anys per tal de ser utilitzat per a necessitats municipals en l’àmbit social i cultural. Així, l’Ajuntament ha ideat un nou edifici amb etiqueta energètica amb qualificació A de màxima eficiència i no utilitzarà combustibles fòssils. En aquest sentit, a la coberta s’hi preveu la instal·lació de 48 panells solars que permetran obtenir gran part de l’energia necessària per al funcionament de l’edifici, segons ha detallat el consistori. Les obres consistiran en la millora energètica de l’envolupant existent, l’execució de les divisions i revestiments interiors, així com les instal·lacions, per tal que l’edifici es pugui destinar a habitatge. El projecte preveu una inversió total en les obres d’1.351.263 euros i un termini d’execució de divuit mesos. El tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme en funcions, Joan Gurrera, ha remarcat que «aquesta actuació permetrà augmentar la dotació d’habitatges de lloguer social i fer front a les necessitats del municipi».