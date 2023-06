Junts i Futur per Puigcerdà han fet públic finalment l'acord de govern amb el qual prendran les regnes de l'Ajuntament amb els seus vuit regidors, quatre de cada partit. Amb l'acord, les dues formacions hereves de l'òrbita convergent envien els cinc regidors d'ERC a l'oposició tot i haver guanyat les eleccions municipals.

Els candidats Jordi Gassió i Francesc Armengol, que es repartiran l'alcaldia, explicaran els detalls de l'acord aquest dijous en una compareixença pública. Amb tot, els partits han donat una primera explicació del pacte: "A les eleccions municipals del passat 28 de maig, la ciutadania va donar un missatge clar: vol un govern de coalició que posi per davant de tot l'interès general i el municipi de Puigcerdà. La millor manera d'aconseguir-ho és conformant un govern de coalició entre Junts per Puigcerdà-CM i Futur per Puigcerdà. Per això, els partits signants d’aquest pacte hem arribat a l'acord de formar aquest govern de coalició per els propers 4 anys... Aquest serà un govern de tothom i per a tothom amb la clara voluntat d’impulsar junts

un programa de govern per millorar el present i el futur de Puigcerdà".