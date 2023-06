L’Ajuntament de Puigcerdà ha activat aquesta setmana una operació de renovació de tots els contenidors de recollida selectiva de la brossa. Es tracta d’una acció que suposarà la substitució de tot el parc de contenidors tant dels carrers de la vila com dels nuclis agregats del terme municipal, la qual cosa suposarà la instal·lació de fins a 325 nous recipients per la brossa. L’operació arriba amb un Ajuntament, així com la resta de Cerdanya, que tenen sobre la taula el repte de renovar i millorar el sistema de recollia selectiva per deixar de ser una de les comarques que pitjor recicla.

El procés de renovació dels contenidors suposa la col·locació als punts de recollida de 65 nous recipients de cadascuna de les cinc fraccions del servei de recollida de residus: vidre, envasos, paper, orgànica i resta. Així, fins el diumenge 18 l’empresa adjudicatària del contracte, Rototank SL, procedirà a fer el muntatge dels contenidors a la zona del recinte firal del polígon industrial de l’estació, i des d’aquí els tècnics els distribuiran per tot el municipi. La compra dels nous recipients ha suposat una inversió de 303.513 euros aportats pel mateix consistori. Des de l’Ajuntament han apuntat que bona part dels contenidors antics els cedirà al Consell Comarcal de la Cerdanya a fi efecte que si s’escau els cedeixi a d’altres municipis. La renovació del parc de contenidors arriba quan Puigcerdà i la Cerdanya tenen encara pendent l’aplicació de nous i més nets sistemes de separació de la brossa. En la última dècada la Cerdanya ha liderat les estadístiques nacionals de les comarques menys sostenibles, amb un índex de separació dels residus que se situa al voltant del 27%, vint punts menys que la mitjana del país. En aquesta línia, Llívia, Guils de Cerdanya, Prats i Sansor, Das, Urús i Ger ja s’han compromès a posar en marxa un sistema de recollida porta a porta com el que apliquen des de fa dues dècades altres municipis i comarques. El Consell també lidera la renovació de la recollida en bona part de la resta de pobles. Puigcerdà ha vist encallada la renovació del contracte de recollida d’escombraries.