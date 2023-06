Aquest pròxim dissabte al migdia el candidat de Junts per Puigcerdà, Jordi Gassió, rebrà la bara d’alcalde del seu predecessor, Albert Piñeira, també de Junts, en el ple de constitució del nou Ajuntament. D’aquí a dos anys, el candidat de Futur per Puigcerdà, Francesc Armengol prendrà el càrrec per liderar el consistori el segon tram de mandat. Així ho han explicat els dos caps de llista en la presentació d’un acord de govern que ha plantejat el nou equip de vuit regidors de dues formacions com un sol grup de treball. «cohesionat».

Els dos caps de llista han escenificat una entesa que, segons han refermat, s’ha segellat amb criteris estrictament locals. Jordi Gassió ha emfatitzat que a la pràctica els resultats electorals mostraven un empat tècnic a causa dels pocs vots entre els tres partits amb representació: ERC amb cinc regidors i 954 vots, Junts amb quatre regidors i 938 vots i Futur amb quatre regidors i 872 paperetes. Gassió ha argumentat que després de parlar amb ERC, a qui van cedir el pas d’activar les converses, Junts va veure que no arribava a un acord i que, en canvi, amb Futur «les coses han estat molt fàcil». El que serà ara nou alcalde va apuntar que han trobat una gran sintonia personal amb Armengol i ha remarcat que formaran un govern «estable i fort perquè no serem ni dos partits ni dos governs». Per la seva banda, Francesc Armengol ha argumentat que Futur per Puigcerdà es va activar en veure que ERC i Junts no s’entenien i, també, després de valorar i descartar amb Gassió la possibilitat de passar els dos partits a l’oposició. El cap de Futur ha apuntat que «no fer res era pitjor per Puigcerdà», de manera que s’han mogut a partir del «rigor, transparència i honestedat». Armengol ha remarcat que les urnes van evidenciar que el poble vol un govern de coalició i un canvi. Armengol ha anunciat que, tal com va avançaren campanya, el primer que faran a la casa gran serà encarregar una auditoria per saber l’estat real de l’economia municipal i, així, saber quins pressupostos del 2024 ha de preparar el nou govern. Pel que fa un dels projectes sobre el que s’ha generat polèmica en la campanya electoral, el sector de desenvolupament del Camí de la Pedregosa i la Closa de l’Àngel amb els pisos de protecció oficial, l’escola Llums del Nord, el centre comercial i la benzinera, Armengol ha explicat que «estudiarem com desencallar els pisos de protecció oficial, que és el que interessa; després si interessa o no un centre comercial ho debatrem; hi pot haver llocs en aquest moment on es pugui tenir els pisos en un lloc i el centre comercial en un altre».

Armengol també ha explicat que Futur per Puigcerdà és un projecte creat perquè tingui continuïtat, de manera que la formació no treballa tan sols amb aquest mandat com a tauler de joc sinó que mira més enllà, cap als comicis del 27, i que, en tot cas el futur de la coalició amb Junts ja s’analitzarà quan toqui.

ERC ha estat informada de l’acord entre els seus dos partits contrincants. La formació s’ha tancat i encara no ha volgut oferir la seva visió de l’acord.

Francesc Armengol ha fet un repàs a les línies mestres de l’acord de govern, signat pels vuit regidors que faran la majoria a la sala de plens. El pacte se centra en el desbloqueig dels pisos de protecció oficial, la renovació constant del mobiliari urbà amb una vila neta i endreçada, una gestió administrativa transparent i optimitzada, una reunió pública anual amb el poble, més recursos per la Policia Local i videovigilància, un pla de Protecció Civil, una reordenació de la mobiliat tant pels vianants com pels vehicles, el trasllat de la deixalleria de l’entrada del poble, porxar la plaça del Call, un pla de protecció dels animals i un per la gestió forestal, un casal d’avis nou, un pla nou de joventut, la integració dels col·lectius més vulnerables, activitat cultural i esportiva tot l’any, la pista d’atletisme, donar suport a les empreses, fomentar l’arribada d’empreses amb innovació o la creació d’un espai per a les entitats.