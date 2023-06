La Generalitat i el Ministeri de Sanitat francès treballaran per crear un espai d'excepcionalitat de normatives i instruments a la Cerdanya per facilitar la feina de l'hospital transfronterer d'aquesta comarca. A més, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha instat a homologar les titulacions professionals dels serveis d'urgències mèdiques dels dos països. Balcells ho ha traslladat al ministre francès, François Braun, en un viatge institucional de dos dies a París que s'ha acabat aquest divendres. Balcells també es va reunir aquest dijous amb la directora general de l'Oficina de cures del Ministeri de Sanitat francès, Marie Daudé.

Durant la seva estada a la capital francesa, Balcells també ha presidit la reunió del Consell d’Administració de l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de Cerdanya (AECT HC), que dona atenció sanitària a la població de les comarques de la Cerdanya i del Capcir als dos costats de la frontera administrativa.

Durant la reunió d’aquest divendres al matí amb el ministre, els dos mandataris han analitzat els reptes de la cooperació transfronterera entre els dos territoris que va permetre el 2010 la constitució de l’AECT HC. En aquest sentit, s’han compromès a treballar en la construcció d’un espai binacional d’excepcionalitat (normatives i d’instruments) futur amb l’objectiu de respondre a les necessitats, no sols de l’hospital, sinó de la xarxa de salut del territori i alhora seguint sent un referent a Europa com a gestors de serveis assistencials amb un model de cogovernança franco-catalana.

Entre els reptes més urgents d’abordar hi ha la regulació de la col·laboració i la coordinació entre els dos territoris davant de situacions d’urgència mèdica i emergència extraordinàries. En aquest sentit, i per tal de poder tirar endavant la proposta, Balcells ha expressat la necessitat d’explorar una solució conjunta en quant a l’homologació de les titulacions dels professionals del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) català, i del Servei d’Assistència Mèdiques d’Urgències (SAMU) francès.

Un altre dels reptes compartits ha estat l’impuls de polítiques per fer front a la manca de professionals i, en aquest sentit, el conseller de Salut ha compartit algunes de les mesures a les autoritats franceses com el Pla d’atracció i fidelització de professionals que es duu a terme a Catalunya.

D’altra banda, durant la trobada que el titular de Salut va mantenir aquest dijous amb Maria Daudé, Balcells li va traslladar, entre altres qüestions, la importància de tirar endavant la constitució de la comissió mixta de finançament per tal de reavaluar i explorar propostes conjuntes del sistema de finançament.

Per últim, més enllà dels aspectes relacionats amb l’atenció sanitària transfronterera, el ministre i el conseller s’han emplaçat a compartir experiències entre França i Catalunya al voltant de les teràpies avançades, l’atenció integrada social i sanitària, i el procés de digitalització dels sistemes de salut.