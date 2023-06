La nova Comissió d’Entitats de la Flama del Canigó de Cerdanya ha confirmat que en aquesta pròxima festa de Sant Joan ja seran uns quaranta els pobles de la vall que hi participaran. Des de la comissió han explicat que « la matinada del 23 de juny un equip de foc d’excursionistes tornarà a pujar al cim del Canigó per ser presents a la cerimònia de la seva regeneració. Després, altres equips de foc prendran el relleu i formaran dues rues que custodiaran grups de ciclistes i cotxes. La Flama, al so de la gralla, arribarà a més de 40 pobles de l’Alta i Baixa Cerdanya. Així és com se celebra aquesta festa vinculada al solstici d’estiu, que no entén d’estats ni de fronteres. La Flama del Canigó és un símbol d’identitat; una festa ancestral arrelada al llarg dels Països Catalans que té l’element del foc com a símbol preeminent». El foc arribarà a les deu a l’escola de Sallagosa i, a partir d’aquí, anirà passant per la Gingueta, Alp, Bellver, Llívia, Puigcerdà, Bolvir fins a Martinet, on és previst que hi arribi a la una del migdia. La Comisssió d’Entitats ha fet una crida a la població a rebre la flama.