L’Institut Nacional d’Estadística de l’estat ha elaborat un informe que evidencia sobre noves dades el que de fa dècades és una realitat palpable a la Cerdanya:la gran majoria de cases són ja de segona residència fins al punt que als municipis més turístics les cases habitades tot l’any suposen el 20% del total.

Segons aquesta estadística, les grans localitats de la Costa Brava i els petits pobles de muntanya del Pirineu i el Prepirineu són els que compten amb un major percentatge de segones residències o pisos buits. De fet, algunes de les localitats de la costa gironina es troben en el llistat dels municipis de més de 10.000 habitants amb un major percentatge d’aquesta tipologia d’habitatges. Així, el terme municipal de Fontanals de Cerdanya, amb els nuclis eminentment residencials com ara Urtx, el Vilar d’Urtx, Queixans, Soriguerola o les Pereres, és la localitat gironina amb un percentatge més elevat de segones residències o vivendes buides, ja que s’enfila fins al 81%: és a dir, de cada deu cases que hi ha al poble, només n’hi ha dues que estiguin habitades de forma permanent. En el mateix entorn pirinenc, hi ha un conjunt de localitats també amb elevats percentatges de pobles majoritàriament de vacances com ra Setcases, amb el 80%; Das amb el 79%; Alp amb el 79%;o Bolvir amb el 77,7%. Altres com ara Urús, Planoles, Guils de Cerdanya, Queralbs, Ger, Llívia i Toses també compten amb percentatges superiors al 70%. En aquest sentit, la Cerdanya s’ha equiparat en les últimes dècades a zones turístiques de mar com la Costra Brava, amb percentatges al voltant del 70% a, entre d’altres, l’Escala, Begur o Platja d’Aro.

Les connexions telefòniques ho constaten

L’actualització de les dades de l’INE corrobora altres anàlisis urbanístiques i turístiques. En aquesta línia, el desembre de l’any passat un estudi realitzat a partir dels usuaris de telefonia mòbil que es connecten a les antenes de Cerdanya i la seva mobilitat va constatar que tan sols el 41,8% dels usuaris resideixen a la comarca. Així, en xifres globals, l’anàlisi de Floux Vision Tourisme Orange va apuntar que de cada cent persones que hi ha a la Cerdanya en un moment concret, el 60% és visitant, ja sigui de segona residència o excursionista de dia.