Aquest cap de setmana, les poblacións d'All (Isòvol) i Olopte, a la Cerdanya, acolliran el Festival Cultural Camins dels Càtars, un esdeveniment itinerant que proposa activitats culturals per divulgar la història dels càtars i el seu llegat. L'objectiu final d'aquest certamen és valorar el seu paper històric i que Europa reconeguí com a itinerari cultural europeu el camí que van seguir al segle XIII per fugir d'Occitània, quan escapaven dels inquisidors francesos, acusats per heretgia.

En el seu camí, que els portà fins a la Comunitat Valenciana des del sud de França, els càtars van creuar Catalunya i punts de l'Aragó deixant mostres de gran valor de la seva cultura. Per això, el festival pren un caràcter itinerant. Ja s'han celebrat jornades festives a diverses localitats de la Comunitat Valenciana i a les Terres de l'Ebre i a la conca mitjana del Segre. La seva propera parada seran els municipis de la Cerdanya i, el 23 de juliol, arribaran fins al Pallars, a la localitat de Peramea.

L'organització apunta que, a més, el festival vol ser un impuls popular i econòmic per les localitats que hi participen. "No anem a la gran ciutat, sinó a poblacions rurals en les quals sabem que van passar els càtars en el seu moment i així reconeixer-les. A més, preparem la candidatura del camí per al Consell d'Europa i volem que hi participin localitats amb aquests valors de respecte a la natura i la cultura", expliquen a Regió7.

Per les dues jornades a All i Olpte s'han preparat diverses activitats, com tallers d'artesania ceràmica i una fira demostració d'oficis tradicionals dissabte al matí; la presentació de la proposta Camins dels Càtars, un itinerari cultural europeu; una activitat musical que vol recuperar la música dels trobadors amb cançons d'amor i exili, a càrrec d'Olga Miracle, soprano i percussions històriques, acompanyada de Joan Codina, instruments de vent, i Daniel Buxeda, orgue portatiu; i una excursió per les localitats pels camins per els que van passar els càtars ja fa 700 anys. Finalment, hi haurà també un acte simbòlic de memòria, la plantada d'un llorer.