Nou acord tripartit a la Cerdanya per governar el Consell Comarcal. Junts per Catalunya ha arribat a un pacte amb dues formacions municipalistes per assegurar-se la majoria absoluta que li doni continuïtat a l’equip executiu de l’òrgan amb el president Isidre Chia també continuant al càrrec.

El nou acord suma els nou consellers de Junts per Cerdanya amb els aconseguits respectivament pel Futur per Puigcerdà de Francesc Armengol i l’agrupació d’electors Fem Llívia d’Albert Cruïlles. D’aquesta manera les tres formacions sumen onze vots que li donen la majoria absoluta en una sala de plens que té dinou cadires. L’acord veta doncs la possibilitat que ERC formés un govern alternatiu sumant el vot dels partits municipalistes als seus vuit consellers, de manera que els republicans passen a l’oposició després que en el mandat anterior fossin al govern amb un acord amb Junts que va incloure fins i tot la presidència amb Roser Bombardó. L’acord tripartit evita la situació incòmode que han viscut fins ara els partits de Puigcerdà, compartint govern al Consell i enfrontats a l’Ajuntament. En aquest mandat 23 27 doncs, el pacte de Puigcerdà entre Junts i Futur ha tingut continuïtat al Consell Comarcal. Els portaveus de Junts han apuntat que el pacte «permetrà continuar amb la feina desenvolupada durant aquesta darrera legislatura des de Junts en el Consell Comarcal de la Cerdanya». Igualment, han remarcat que amb el nou equip de treball «es pretén estar al costat de la gent i les administracions de la comarca i tenir un govern amb la màxima representativitat amb un total d’onze consellers». En aquest sentit, l’acord aglutina els 2.935 vots de Junts a la comarca amb els 873 de Futur i els 431 de Fem Llívia, és a dir 4.239, pels 2.604 d’ERC, així com els 62 regidors de Junts amb els quatre de Futur i els sis de Fem Llívia, és a dir 72 en total, pels 43 que te ERC a la comarca. El pacte ha estat signat per la presidenta de Junts a la Cerdanya, Glòria Rigola, i els representants de Fem Llívia, Albert Cruïlles i Futur Puigcerdà, Francesc Armengol.