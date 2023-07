L’Ajuntament de la Vansa i Fórnols ha creat una nova regidoria que amb el nom de Repoblament te com a objectiu emprendre mesures per fer reviure un poble i una àrea geogràfica a l’entorn de Tuixent que en els últims anys ha vist baixar el nombre d’habitants fins a amenaçar la continuïtat d’alguns equipaments com ara l’escola pública.

Així, dilluns, 3 de juliol, l’Ajuntament va publicar les bases que han de regir l’adjudicació de set pisos, amb els corresponents trasters i garatges, en règim de lloguer sotmès a la normativa de protecció oficial. Un dels principals requisits per optar als habitatges és aportar nova canalla al poble. Els habitatges estan ubicats al poble de Cornellana en un edifici, conegut com l’Hortal, que ha estat adquirit per l’Ajuntament amb aquesta finalitat, segons ha concretat el Consell Comarcal.

Les bases del concurs d’adjudicació dels pisos estableixen uns requisits específics per poder accedir a la concessió, ja que l’Ajuntament vol que els futurs llogaters siguin persones que visquin tot l’any a la vall i que treballin també a la mateixa vall o a prop. Així, una altra de les preferències és que siguin joves amb fills amb edat escolar, o sense fills. I és que l’objectiu d’aquesta iniciativa és contribuir al repoblament del municipi, el qual té una extensió de 106 quilòmetres quadrats i una població de 166 habitants distribuïda en onze pobles, de tal manera que la densitat és d’1,6 habitants per quilòmetres quadrat, segons ha apuntat el mateix Consell. Entre els nuclis del municipi, el més habitat és Sorribes amb 25 veïns.

Amb l’objectiu d’augmentar el nombre d’habitants, en el nou cartipàs municipal, l’Ajuntament ha creat la regidoria de Repoblament amb la finalitat de «fer del municipi un lloc atractiu per anar-hi a viure», tal com ha emfatitzat el Consell Comacal. El consistori destaca que la vall de la Vansa i Tuixent disposa de serveis bàsics com escola i consultori mèdic i bona connexió de fibra òptica per tal d’atraure famílies la feina de les quals es pugui realitzar des de casa amb una bona connexió a Internet. Les bases per a l’adjudicació dels pisos de Cornellana han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província (BOP), al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols i al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per tal de fer-ne la màxima difusió possible. Igualment, el consistori ha activat un pla de comunicació del projecte sota l’eslogan «T’animes a venir a viure a la vall de la Vansa?».