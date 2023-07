El projecte d’ampliació de la residència Sant Roc de Bellver ha aixecat ja l’estructura de fusta que permetrà l’equipament oferir noves places i, alhora, modernitzar les instal·lacions actuals. Les obres arriben a l’equador amb l’objectiu que estiguin enllestides al final d’aquest any.

Després de dos anys d’obres de condicionament el solar contigu a la residència i instal·lant les xarxes de serveis entre les quals la d’una nova caldera de biomassa que escalfarà l’equipament, l’equip d’operaris i tècnics que treballen en el projecte han procedit en les últimes setmanes a rebre unir les grans peces de fusta que formen parets exteriors i interiors del nou edifici. En aquest procés, els tècnics van construint el bloc a partir de l’encaix de les parts de fusta. Amb l’ampliació de la residència Sant Roc, la segona més gran de la Cerdanya després de la de Puigcerdà que gestiona la Fundació Hospital de Puigcerdà, l’equipament de Bellver passarà de les actuals 30 places a més de 50. La totalitat de les vint places suplementàries encara no estan adjudicades, de manera que una vegada estiguin operatives, el consistori n’acceptarà les sol·licituds. La majoria de les places seran públiques, a un preu més assequible que les de caràcter privat. El nou edifici oferirà una vida més autònoma als residents. Una vegada estiguin enllestides les obres del nou edifici de fusta, al qual quedarà ara tancar amb la teulada i els acabats exteriors, l’Ajuntament preveu activar també una actuació de millora i rehabilitació de les instal·lacions antigues de l’actual edifici. El projecte d’obres d’ampliació i reforma de la residència per a la gent gran de l’organisme autònom de la Fundació Sant Roc suposa una inversió de 2.829.000 euros que aporta el mateix Ajuntament de Bellver. La nova caldera de biomassa de la residència també escalfarà el Centre d’Atenció Primària, situat a escassos metres de l’equipament sociosanitari al mateix veïnat de Sant Roc de la capital de la Batllia unint-se així a la fórmula energètica que l’Ajuntament ja utilitza per escalfar l’escola, la llar d’infants i el centre cívic entre d’altres espais públics.