L’estació d’esquí nordcerdana de Font-romeu ha activat una inversió de 30 milions d’euros per un projecte de renovació de les cabines de transport d’esquiadors que millora la gestió dels aficionats a les instal·lacions i els apropa al centre del poble amb una millor connectivitat amb el nucli urbà.

El projecte de millora del transport d’esquiadors de Font-romeu inclou també l’enderroc de l’antiga oficina de turisme del centre del poble així com el de les estacions de sortida i arribada de les telecabines. En una entrevista oferta al mitjà especialitzat en esports de neu Diari de la Neu, la responsable del departament comercial de l’estació, Maude Lletché, ha explicat que les cabines que ara se substitueixen han funcionat durant 48 anys, temps durant el qual han transportat uns set milions de passatgers. Ara, els nous telecabines aportaran grans millores a la mobilitat dins l’estació. En aquest sentit, el nou giny mecànic transportarà els esquiadors des del centre del poble fins a la zona de les Airelles en menys de cinc minuts amb una capacitat de transport que passarà dels 750 passatgers a l’hora als 2.400, segons ha informat Diari de la Neu. Igualment, les noves cabines seran totalment panoràmiques i tindran una capacitat de deu persones. També n’hi haurà d’adaptades per a persones amb mobilitat reduïda i per al transport de cotxes infantils o bicicletes. El projecte també inclou la creació d’un espai nou d’aparcament a la terminal de sortida del telecabina amb una capacitat de 400 vehicles. La previsió de Font-romeu és estrenar les noves instal·lacions en la pròxima temporada d’hivern, la segona quinzena del mes de desembre.

Subhasta de les cabines velles

L’estació té previst subhastar les cabines velles vista l’expectació que ha creat entre els aficionats la possibilitat d’adquirir-ne una. L’estació farà subhastes en les pròximes dues temporades per adjudicar les cabines i recaptar unes aportacions econòmiques que es destinaran a entitats socials. En els últims anys la demanda de les cabines s’ha disparat com a element decoratiu en cases i establiments turístics.