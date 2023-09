La nova regidoria de Festes de Puigcerdà s’ha plantejat com a objectiu estratègic dissenyar un nou calendari de festes amb un doble repte. D’una banda oferir als puigcerdanencs i resta de veïns de la comarca una proposta de festes que els fixi com a prioritat davant del turisme i, de l’altra, que siguin també un nou reclam pels visitants en tant que festa local. Les primeres mesures d’aquest nou calendari seran l’organització a l’hivern d’una revetlla popular de cap d’any i un ball de carnestoltes.

El nou equip de govern de Puigcerdà vol fer una especial atenció a les festes que s’organitzen pel públic local. En aquest sentit, el regidor de Festes, Pol Ravetllat, ha explicat que «el turisme és molt visible a la vila i volem fer més festes per la gent que ve, però el 70% de les festes que volem organitzar són per la gent d’aquí». Aquesta intenció de potenciar les celebracions en dates assenyalades neix del convenciment per part de l’executiu local que l’oci nocturn de la vila no funciona i no s’adapta a les necessitats de la gent del poble, amb ambients sovint molt elitistes pensats per als visitants d’alt standing. Per això l’Ajuntament vol oferir als puigcerdanesos festes populars si més no en les celebracions especials com ara el Cap d’Any o el Carnestoltes. La intenció del consistori és organitzar-les en espais tancats com ara un envelat o, prioritàriament, el poliesportiu tal com es fa ja amb la Festa del Trinxat. En aquest punt, el govern local té previst tractar el projecte amb els gestors de les instal·lacions esportives. El regidor de Festes ha apuntat que es tractarà de balls amb preus populars i un entorn segur per tal que les veïns de la vila no hagin d’agafar el vehicle per anar a d’altres municipis o discoteques. La regidoria de Pol Ravetllat treballa també per organitzar un ball popular de disfresses per Carnaval i alguna altra cita festiva que està per concretar: «el nostre objectiu és organitzar més festes i fer que la gent del poble senti que l’Ajuntament convoca activitats per la gent local i, alhora, que aquestes festes ofereixin un ambient que sigui també atractiu pel turista que vol una celebració».