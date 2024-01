La Regió Sanitària de l’Alt Pirineu plantejarà a la Universitat de Lleida consolidar per als pròxims anys l’establiment dels centres mèdics de Cerdanya i l’Alt Urgell com a seu de l’últim curs d’infermeria. El projecte s’estrena aquest any amb quatre alumnes a Puigcerdà del curs Gestió Infermera Demanda que faran el segon semestre a la Fundació Hospital de Puigcerdà i l’Hospital de Cerdanya.

La directora de sector de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i l’Aran, Cristina Subias, ha avançat que «la Universitat de Lleida farà la valoració de com ha anat el curs, de moment encara no sabem res de l’any que ve pel que fa als estudis que s’oferiran, però jo crec que la valoració que en faran serà positiva perquè crec que és una experiència que caldria que tingués continuïtat, tant per donar a conèixer els centres com per captar nous professionals, que és molt difícil arreu de Catalunya però al Pirineu encara fa més temps que tenim aquest problema». En aquesta línia, el departament està satisfet amb el projecte: «nosaltres en fem una valoració molt positiva, és molt bona i pel feedback que tenim de les alumnes i els professionals, els ha anat molt bé. Creiem que pot tenir continuïtat».

Subias ha explicat que «aquest projecte ha començat aquest any amb alumnes que estan fent el quart curs d’Infermeria a la Universitat de Lleida al territori. Tradicionalment, ja venien alumnes del grau d’Infermeria al Pirineu a fer pràctiques, però la diferència respecte anys anteriors és que aquest any han fet al Pirineu tot el curs. Això vol dir que a part de les pràctiques cursen dues assignatures, una presencial i una altra en línia i, a més, aquestes assignatures són donades per professionals assistencials del mateix territori». Amb aquest projecte, tant la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu com la Universitat de Lleida possibiliten que «per una banda els alumnes passen pel Pirineu i el coneixen, aspecte que és molt important perquè és precisament per desconeixença que moltes vegades ni es plantegen de venir a viure-hi i treballar. De fet, una de les coses que volíem des de la Regió és donar a conèixer els nostres centres mèdics als estudiants perquè una vegada tenen una idea real del que són ja veuen d’una altra manera el Pirineu. L’altre objectiu és que el personal del territori, que el seu dia a dia es basa en l’acció assistencial, tinguin també l’oportunitat de fer docència. De manera que els estudiants fan aquesta assignatura, que s’ha fet a Tremp el primer semestre fent les pràctiques i la teoria, i en el segon semestre els hem ofert la resta de centres del Pirineu com els de la Seu, Viella i Cerdanya, tant la Fundació Hospital de Puigcerdà per la primària, l’atenció sociosanitària i la residència com l’Hospital de Cerdanya». En aquest primer curs del Pirineu com a seu d’estudis d’infermeria hi prenen part set alumnes, dels quals quatre es desplaçaran a Puigcerdà en aquest segon semestre de l’any acadèmic. En aquest segon tram del curs, els estudiants faran les pràctiques a Cerdanya, una assignatura teòrica en línia perquè no s’hagin de desplaçar i el treball final de grau amb les infermeres que els tutoritzen les pràctiques.

Pel que fa a la manca general de personal mèdic al Pirineu, Subias ha explicat que «de moment es van cobrint les incidències que hi ha, però el que passa és que costa; de moment es van cobrint els serveis. No tenim quantificat el nombre de professionals que falten, no tenim grans mancances però hem de treballar pel futur perquè n’hi ha que es jubilaran properament i aquestes petites accions com les dels estudis d’infermeria son projectes de futur,».