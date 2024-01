A la nit els carrers de Llívia seran ara més foscos per reduir la contaminació lumínica i la despesa elèctrica municipal. L’Ajuntament ha portat a terme un projecte de renovació i millora de la xarxa d’enllumenat públic que permet els tècnics variar la intensitat dels fanals i ha anunciat que a partir de mitjanit la il·luminació es reduirà el 30%. El projecte l'ha portat a terme l'Ajuntament amb la participació de l'anterior equip de govern, que en va fer el concurs i el va licitar, i l'actual, que l'ha executat.

El projecte, amb una inversió d'1,2 milions d'euros, ha permès l’Ajuntament canviar els quadres de telegestió de la xarxa d’enllumenat públic. Des del consistori han explicat que el nou sistema permet la lectura del consum elèctric i la realització d’operacions de manera remota com ara saber i localitzar on hi ha una avaria, programar els horaris de funcionament i la intensitat lumínica. L’actuació ha consistit en la substitució de les làmpades de la xarxa pública per un nou sistema de llums leds que redueixen dràsticament el consum i la despesa. L’operació ha suposat la substitució del sistema en un miler de fanals i punts de llum. El manteniment del sistema antic comportava una despesa de 14.000 euros anuals que ara el consistori reduirà dràsticament. Els nous punts de llum són d'entre 30 i 60 watts amb un consum de catorze hores a l'hivern i vuit a l'estiu. Les làmpades antigues, de sodi, tenien una mitjana de 25 anys i una vida d'ús calculada en 8.000 hores de llum. Les actuals la tenen de 50.000 hores.

Amb aquest nou recurs, l’equip de govern local ha anunciat que «d’acord amb l’objectiu i criteris d’estalvi i reducció de la contaminació, els llums dels fanals veuen disminuïda la seva intensitat el 30% a partir de les dotze de la nit. Les pròximes setmanes serviran de prova pilot per comprovar quin resultat té la nova il·luminació i posteriorment en farà una valoració tècnica per, si cal, variar la programació. En aquest sentit, des de l’equip de govern han apuntat que si cal endarrerir l’horari de la reducció d’intensitat es farà per, entre d’altres possibles motius, facilitar la sortida dels clients dels establiments de restauració: «si veiem que cal endarrerir seixanta o noranta minuts aquesta mesura, per beneficiar els restaurants locals, per exemple, fent més còmode el retorn dels clients d’aquests establiments a les seves llars, amb els carrers més il·luminats, així ho farem», segons ha apuntat el regidor d’Ordenació Urbana i Via Pública, Oriol Miquel.