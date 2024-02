Francesc Carrera és un ramader de Bellver de 40 anys. Amb la família gestiona una explotació amb 160 caps de bestiar boví. Un hivern sense neu condiciona el dia a dia de la feina: «en certa manera sense la neu resulta més pràctic moure el bestiar, pel dia a dia es podria dir que és millor, però, és clar, per un altre costat es perd una reserva d’aigua important. A més la coberta de neu protegeix els sembrats». En hiverns com aquest les gelades dificulten el conreu dels prats i els aboquen a l’escenari més dolent per les futures collites: «que plogui i darrere glaci, això és el pitjor. Si l’arrel del sembrat és molt petita, corren el perill que es trenquin». De moment el sector manté el calendari tradicional de portar els ramats a les pastures altes el juny, però a hores d’ara tampoc no es pot assegurar que si també són seques no facin la transhumància.