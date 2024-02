El Consell Comarcal de Cerdanya i Zenobita edicions han publicat el tercer quadern didàctic Cerdanya, una comarca per conèixer, una obra que va dirigida a l’alumnat de cicle mitjà i superior de primària. La publicació explica diversos aspectes relacionats amb les fonts de riquesa i la manera de viure de la comarca, segons han explicat els seus impulsors. Així, el llibre presenta propostes didàctiques que tenen per objectiu aprofundir en el treball agrícola d’abans, en el conreu dels segles i els cereals, les patates, l’herba i l’ús bestiar. Igualment, també s’hi tracten les activitats secundàries i terciàries, amb els canvis de població i les migracions temporals, els jaciments minaires, la llet i el comerç a distància. En paral·lel, el text fa una reflexió sobre la situació actual, «en la qual cada vegada hi ha menys explotacions agràries, però el bestiar segueix sent la base del sector», tal com han apuntat els editors del document. Aquest material forma part de la col·lecció Cerdanya, una comarca per conèixer que ja conté dos quaderns dedicats a la comarca redactats pel mestre i doctor en didàctica de les Ciències Socials, Josep Antoni Serra Santallusia.