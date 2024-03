L’Escola Agrària de Bellestar és una de les institucions que vetlla per la supervivència de la tradició ramadera al Pirineu formant nous pagesos. Actualment el centre té setanta alumnes en quatre cursos en dos cicles formatius, d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural i d’Activitats Eqüestres. Es tracta d’una xifra que es manté en els últims anys, amb un topall de vuitanta estudiants. A part, l’escola ofereix formació contínua per a professionals en actiu, en la qual hi van participar 380 persones el curs passat. En el programa de formació contínua, l’escola innova cada any la graella per donar sortida a les noves necessitats formatives dels ramaders i pagesos. Els cursos duren des de dos dies fins a dues setmanes i se celebren a les mateixes instal·lacions de Bellestar.

Pel que fa als estudiants dels dos cicles, sempre n’hi ha de la Cerdanya i l’Alt Urgell, de manera desigual. Aquest any al primer cicle de gestió forestal hi ha dotze alumnes alt-urgellencs i tres de Cerdanya. La directora de l’escola, Núria Duró, explica que, pel que fa al número i l’origen dels estudiants, «es tracta de xifres que es mantenen, creiem que la formació ramadera està garantida al Pirineu, i més la forestal, que aquí té tot el sentit del món. Pel que fa a l’origen dels estudiants, n’hi ha de tot. Sí que n’hi ha que són de família ramadera i, per tant, ja tenen una trajectòria en el sector, però també hi ha joves de l’àrea metropolitana que té un interès pel sector». L’escola ofereix el programa d’ajudes a la incorporació de nous ramaders, el qual està vinculat al programa de la Declaració Agrària (DUN). Aquest any hi prenen part set nous professionals, els quals s’han sumat als que el van iniciar l’any passat. En total són una vintena, tots de l’Alt Urgell i la Cerdanya perquè es tracta d’un programa específic del centre per a la gent del seu territori. El programa dura dos anys i permet als nous ramaders o pagesos tenir un assessorament personalitzat en el procés de posada en marxa dels seus projectes. Sobre aquest programa, Duró exposa que «els acompanyem i els donem la formació i, alhora, ells també venen i ens expliquen la seva experiència, d’una manera molt sincera».