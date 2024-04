Puigcerdà uneix l’edició 2024 de la Mitja Marató a la lluita contra el càncer infantil

L’Ajuntament de Puigcerdà vincularà aquest any la Mitja Marató a la lluita contra el càncer infantil mitjançant una col·laboració amb l’entitat Polseres Candela. Tal com va fer ja en els últimes dues edicions, l’àrea d’esports ha enllaçat la prova esportiva amb una causa solidària amb l’objectiu, en aquesta ocasió, d’«assolir amb aquesta iniciativa és que els nens i les nenes tinguin una experiència emocional i física, i de retrobament, dins d’un esdeveniment tan important com la Mitja Marató de Puigcerdà», segons ha explicat la regidora d’Esports, Mar Quera. L’acció consistirà que una sèrie de pacients que ja han superat algun tipus de càncer infantil, acompanyats de les seves famílies, puguin participar en la cursa de 6 quilòmetres. A més, un euro de cada inscripció es destinarà a Polseres Candela. La 26a edició de la Mitja Marató de Puigcerdà se celebrarà els dies cinc i sis d’octubre pels entorns de la vila.

Aquest serà el tercer any que s'inclou un projecte d'aquest tipus a la cursa, donant així un nou enfocament a un dels esdeveniments esportius més importants de l'any. Tot, amb la intenció que els col·lectius més vulnerables de la societat també puguin gaudir d'una experiència única.

Com a amfitriona de l'acte de presentació fet a les instal·lacions del Túnel del Cadí, l’alcaldessa d’Urús, Maria Sans Pi-Gibert, va ser l’encarregada d’obrir l’acte i de donar la benvinguda a les persones assistents. Seguidament, la regidora d'Esports, Mar Quera, va voler recordar les dues anteriors edicions. En la primera es va comptar amb l’Associació Courires 66 de la Catalunya Nord, que van venir amb 12 cadires Joeletteses, i també amb l'Èric i la seva mare, la qual tot i anar en cadira de rodes, es dedica a córrer curses per tot el món amb el seu fill per donar visibilitat a l'esclerosi múltiple. Així mateix, en la de l'any 2023 es va col·laborar amb l’Associació “Incluyendo Sonrisas”, els membres de la qual ens va fer aprendre que cap somriure es pot quedar enrere, tal com ha explicat l'Ajuntament de Puigcerdà.

Així ho repassava Quera, tot donant valor a les lluites internes de cadascú de nosaltres: "Realment, aquests dos anys ens han servit per veure la importància de potenciar l'esport inclusiu. Com a societat, sovint ens trobem immersos en les nostres rutines diàries i les nostres preocupacions quotidianes, oblidant-nos sovint dels desafiaments extraordinaris que molts han de superar en les seves vides."

El pesident de Polseres Candela,, va explicar que el motor que mou aquesta gran família solidària és el seu suport a la recerca, ja que creuen fermament que la investigació és imprescindible per a millorar en el seu tractament i augmentar-ne la supervivència. Aquest és el motiu pel qual l'associació es dedica a recaptar fons per a finançar la recerca en càncer infantil, fent costat econòmicament a equips de recerca d’excel·lència en l’àmbit nacional.

Per altra banda, l'acte també va comptar amb la presència del gerent d’explotació del Túnel del Cadí, Joan Comellas, qui va recordar els 3 anys que l'empresa porta donant suport a la Mitja Marató com a espònsor principal del projecte inclusiu i va destacar la importància que projectes com aquest tenen sobre la Responsabilitat Social Corporativa de Túnels de Barcelona i Cadí.

Finalment, Albert Gasulla, un nen de 13 anys que ha superat un ependimoma de fosa posterior i que participarà en la carrera, va confessar que, quan sigui gran, li agradaria dedicar-se a la investigació per ajudar a tots aquells nens i nenes que hagin d’enfrontar-se al mateix enemic que ell ha aconseguit vèncer.

L’acte de presentació va concloure amb una visita a les instal·lacions i sales de control del Túnel del Cadí.