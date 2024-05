L’Ajuntament de Puigcerdà demana a l’estat que li creï una plaça d’intervenció

L’Ajuntament de Puigcerdà ha demanat als governs de la Generalitat i l’estat que li concedeixi una plaça d’intervenció obrint-ne un concurs públic per tal d’acabar de desbloquejar el departament econòmic del consistori, amb factures pendents des de l’any 2021.

La situació a l’àrea d’intervenció s’ha començat a posar al dia en les últimes setmanes amb l’arribada d’un nou professional que ha activat les aprovacions via ple dels pagaments per posteriorment executar-los. Aquest professional, però, serà a l’Ajuntament fins a l’estiu, ja que té una plaça fix al Bages, on també hi té la família, de manera que l’equip de govern te previst que després se n’incorpori un altre a partir del mes de juliol. Es dona la circumstància que a Puigcerdà no hi ha una plaça d’intervenció assignada per l’estat, per tant, quan un interventor habilitat la demani en podrà prendre possessió, segons ha explicat l’alcalde de Puigcerdà, Jordi Gassió. Perquè això passi, però, el govern de l’estat espanyol l’ha de treure a concurs, per la qual cosa l’Ajuntament li ho ha demanat. Gassió ha argumentat que «ho hem demanat tant a l’estat com a la Generalitat perquè hi faci pressió a fi efecte que surti a la llista de places vacants, per dir-ho d’alguna manera».

Actualment, a l’àrea d’intervenció de l’Ajuntament de Puigcerdà hi treballen tres professionals. L’alcalde ha remarcat que «el problema que tenia aquest Ajuntament era la intervenció» a causa del gran volum de feina, la qual cosa provocava un bloqueig en els pagaments, les licitacions i les actualitzacions dels contractes. Això ha generat un deute en factures amb, però, els diners a la caixa per pagar-les.