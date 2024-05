Puigcerdà demana a Educació un cicle superior sociosanitari o d’esports

L’Institut d’Estudis Secundaris Pere Borrell de Puigcerdà, amb l’aval de l’Ajuntament, ha demanat al departament d’Educació la concessió d’un Cicle Formatiu de Grau Superior perquè actualment la Cerdanya no en te cap. La concessió d’aquesta nova oferta formativa permetria el centre, que és l’únic institut de la comarca, retenir més els joves amb un complement educatiu que ara han de buscar a fora.

L’Institut Pere Borrell ofereix actualment fins a quatre Cicles Formatius de Grau Mitjà: Administració, Cuina i Gastronomia, Sociosanitat i Conducció d’Activitats Físiques en el Medi Natural. En aquest sentit, els responsables del centre han demanat al departament que aquest Cicle Formatiu de Grau Superior sigui en algun dels dos que tenen ara per ara més demanda, és a dir els de gestió sociosanitària i guies en el medi natural. De retruc, els nous estudis també permetrien l’institut de Puigcerdà atraure alumnes d’altres comarques com ara l’Alt Urgell o el Berguedà, tal com fan aquests centres amb joves de la Cerdanya.

Obres a l’edifici

Centre i consistori han traslladat la petició al director general d’Educació que recentment ha visitat les instal·lacions en el marc de les obres que s’estan fent a la coberta. En aquest sentit, des de la direcció de l’institut també han sol·licitat al departament un nou pla d’actuacions de millora a l’edifici, que va ser construït els anys quaranta i presenta algunes deficiències per, entre d’altres raons, no va ser ideat per a acollir l’institut amb 850 alumnes que ha esdevingut el Pere Borrell. Així, aquest pla hauria de contemplar la redefinició dels espais interiors perquè alguns dels quals no eren originalment aules sinó dormitoris o estances de les Escoles Pies que el van fundar. Aquest pla també hauria d’incidir en la renovació de les finestres així com la construcció d’uns vestidors a la zona del gimnàs.

L’institut és objecte en aquest final de curs d’un projecte d’obres de millora de la coberta que disposen d’un pressupost de 600.000 euros provinents de fons europeus.

La reforma de la coberta ha de permetre també el departament millorar l’eficiència energètica de l’edifici i, doncs, rebaixar-ne també el consum i el cost. Les obres que s’han iniciat ara, les quals inclouen la instal·lació d’una gran bastida a la façana exterior que dóna al carrer Escoles Pies, començaran amb el moviment de materials quan s’acabi el curs escolar i s’allargaran fins el mes d’octubre, segons han especificat des de l’Ajuntament.