Puigcerdà pagarà les sortides del casal d’estiu per rebaixar-ne el preu

L’Ajuntament de Puigcerdà ha anunciat que assumirà el cost total de les sortides organitzades des dels casals d’estiu de La Quitxalla i el Ksal Jove’stiu. La mesura dona sortida a una demanda de les famílies que en les últimes setmanes havien elevat una queixa per les conseqüències de l’externalització del casal d’estiu.

L’Ajuntament ha explicat que portarà a terme una gestió indirecta dels esplais municipals "davant la impossibilitat de contractar monitors directament, tal com s’ha fet cada any, arran dels processos d’estabilització de personal al qual han de fer front les administracions públiques per donar compliment a la nova legislació estatal". Així, a partir de la gestió plantejada ara pel consistori, el procés de contractació del servei, el qual comporta la fixació de preus per part de les empreses tal com ha remarcat el consistori, "s’ha dut a terme per tal d’evitar que Puigcerdà es quedés sense aquesta oferta per als joves i infants de la Vila".

La licitació del servei ha estat guanyada per l’empresa Quiràlia en el cas de La Quitxalla i per Diversport en el cas del Ksal Jove’stiu. Des e l’equip de Govern municipal han emfatitzat que "entre altres condicions, l’Ajuntament ha vetllat perquè, novament, siguin uns casals inclusius" i han argumentat que "si bé ambdues empreses duran a terme la gestió dels esplais de manera integral, l’Ajuntament assumirà el cost total de les dues sortides programades. Així mateix, hi haurà l’opció d’un nou servei de monitoratge per a aquells infants que es portin el dinar de casa". L’Ajuntament ha recordat que "com cada any, ambdós esplais se centraran en la promoció de les activitats ludicoesportives, com ara piscina, excursions, gimcanes o festes temàtiques. A més, també es tornaran a organitzar les curses d’orientació per l’entorn cerdà, acampades i sortides amb bicicleta".

La setmana passada un grup de famílies de la vila es van mostrar en desacord amb la decisió de l’Ajuntament d’externalitzar-la gestió del casal d’estiu perquè, segons van apuntar, els preus de sobte van ser "desorbitats". En aquesta línia, per evidenciar la situació, les famílies van comparar el què costava el casal de Puigcerdà amb el d’Alp que són gestionats per la mateixa empresa, i el preu de Puigcerdà gairebé es triplicava, segons van denunciar. En el cas d’Alp, el preu d’una setmana en règim de matí i tarda és de 55 euros per infant participant en el casal d’estiu. En el supòsit que les famílies vulguin utilitzar el servei de menjador, el preu del casal d’estiu d’Alp té un cost extra de 35 euros per setmana i infant. En el cas de Puigcerdà, en canvi, el règim de matí i tarda per una setmana es va plantejar amb una tarifa de 88,5 euros, i el servei de menjador de 50 euros de suplement. Arran d’aquesta situació, les famílies van demanat una rectificació a l’empresa concessionària Quiràlia i va fer pública la seva queixa. L’Ajuntament de Puigcerdà ha assumit el cost de les sortides a fi efecte de rebaixar els preus. n