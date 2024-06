Sake d’honor a la vall de Tuixent

La vall dels hippies, com es coneixia Tuixent la Vansa, fins fa uns anys, reconvertida ara en la Vall dels Artesans es una mica més coneguda arreu gràcies a una trobada que s’hi ha produït aquesta setmana. Una delegada oficial del Japó ha visitat la vall i alguns dels seus productors cridada per la curiositat en saber que en aquest entorn natural de l’Alt Urgell un petit obrador produeix Sake, la popular beguda japonesa amb aficionats a tot el planeta.

Antoni Campins explica la producció del seu sake | AJ TUIXENT / miquel spa

Tuixent ha rebut aquesta setmana la visita oficial de la cònsol general del Japó, Akiko Shikata i de la cònsol general adjunta, Shoko Igarashi. A la trobada oficial també hi han participat representants de diversos organismes territorials com ara l’alcaldessa de Tuixent, Marta Poch, en qualitat d’amfitriona, acompanyada dels regidors del municipi, així com la presidenta del consell comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós, i el vicepresident de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez. Segons han explicat des de l’Ajuntament, «totes les parts han coincidit a agrair la visita de la nova cònsol general del Japó al territori, com a mostra d’entesa entre la cultura japonesa i la catalana, tenint el sake de Tuixent com a denominador comú, i demostrant un cop més que al nostre territori també és possible emprendre i exportar arreu del món».

Ha estat la mateixa cònsol general qui ha explicat a la delegació del territori l’origen de la motivació de visitar Tuixent i l’Alt Urgell: coneixia l’existència i la qualitat del sake elaborat al celler Seda Líquida estant al Japó, i en ser anomenada cònsol general a Barcelona es va proposar visitar-lo en persona. Una informació com aquesta rebuda al seu país d’origen no podia quedar en tan sols això, de manera que va activar els tràmits de protocol i coordinació amb les autoritats locals per fer possible la visita. Així, segons han dit des del consistori, una vegada signat el llibre d’honor, la visita s’ha desplaçat a les instal·lacions del celler Seda Líquida, on els seus responsables productors, Antoni Campins i Isabel Martínez, han fet una explicació de com elaboren la beguda, les varietats i curiositats del procés. Arran de la trobada, Antoni Campins ha remarcat que «per a Seda Liquida és un honor i un privilegi rebre el reconeixement per part de la més alta representació del govern japonès al nostre país. És un premi a una labor iniciada ara fa quasi deu anys i que ha fet que Tuixent sigui conegut i respectat al País del Sol Naixent».

La visita dels representants oficials del Japó a Catalunya s’ha completat amb una degustació d’un ventall de productes catalans i urgellencs maridats amb l’únic vermut elaborat amb sake, el Berumotto, una beguda refrescant amb sake i dues de les diferents varietats elaborades a Tuixent pel celler Seda Líquida. D’aquesta manera, la delegació nipona ha copsat el sentit de la Vall dels Artesans. Segons han emfatitzat des del consistori, la cònsol general Akiko Shikata «ha marxat agraint novament la rebuda, elogiant l’entorn natural i la bellesa paisatgística que envolta a Tuixent i a l’Alt Urgell, i garantint un futur retorn per continuar descobrint el nostre territori».

Seda Líquida és un celler petit, o kura, elaborador de sake fundat el 2015 al poble de Tuixent, «des d’un primer moment, mogut per la seva gran estima a la cultura japonesa en general i a la gastronomia i al sake en particular», seguint les receptes tradicionals d’aquest país, segons ha remarcat el seu creador.