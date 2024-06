França reobre la frontera de la Vinyola quatre anys després

El Camí de la Vinyola entre Puigcerdà i la Tor de Querol torna a estar obert més de tres anys després que l’estat francès decidís tallar-lo. Aquesta setmana operaris enviats per la prefectura han retirat les pedres i topalls de formigó que en aquest temps han impedit el pas de vehicles i la circulació en aquest vial secundari de la Cerdanya ha quedat restablerta.

L’acció confirma l’anunci fet per la prefectura dels Pirineus Orientals la setmana passada de reobrir els tres passos fronterers secundaris que quedaven tancats: el Coll de Marella a l’Empordà, el de la Vinyola a Puigcerdà, també anomenat Ruta dels Contrabandistes, i el d’Age, entre la capital cerdana i Palau, per bé que aquest en realitat ja era obert des de feia mesos. La reobertura també respon a l’anunci fet el mes de març pel Govern de París de flexibilitzar aquest control fronterer a canvi d’augmentar la cooperació policial amb més patrulles mixtes i intercanvi d’informació entre els cossos de seguretat dels dos costats de la línia. Aquesta opció va quedar pactada pels dos executius estatals en la cimera que van celebrar a Barcelona l’any passat.

L’estat francès va barrar el pas al Camí de la Vinyola ja l’any 2020 aferrant-se a la seguretat sanitària en el protocol de restricció de mobilitat a causa de la pandèmia del Coronavirus. En aquella ocasió, les autoritats locals de la Tor i Puigcerdà hi van estar d’acord i van demanar el tall. L’any següent, el gener del 2021, les autoritats franceses van decidir mantenir el tall excusant-se, en aquesta ocasió, en el control de la immigració il·legal. Des de llavors, tant els ajuntaments com també les administracions supralocals com Consell Comarcal i Comunitat de Comunes i han demanat als dos estats que reobrissin el vial. Mentre ha durat el tall, en diverses ocasions alguns veïns s’han dedicat a reobrir-lo retirant les tanques de formigó, però cada vegada la prefectura l’ha tornat a barrar amb un obstacle més contundent. El pas entre Puigcerdà i la Tor s’ha hagut de fer des del 2020 fent la volta per Ur i Enveig. n