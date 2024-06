L’èxit del Carnet Jove cerdà empeny el Consell a ampliar-ne els avantatges

La implantació del Carnet Jove de Cerdanya, amb accés a serveis propis de la comarca que complementen els de la resta del país, ha empès el Consell Comarcal a iniciar una nova campanya de captació de nous avantatges que facin encara més atractiu tenir-lo.

La campanya, que compta amb la participació dels ajuntaments, es dirigeix a comerços, entitats i institucions per tal que afegeixin descomptes i serveis als posseïdors del carnet. Entre les accions que portarà a terme el Consell per sumar nous avantatges de la Cerdanya a l’oferta del Carnet Jove hi ha «una nova campanya de difusió dirigida als comerços que inclou comunicacions i visites als establiments, repartiment de pòsters, tríptics i altres elements promocionals, anuncis en revistes locals i als webs municipals i comarcals, i publicacions a les xarxes socials», segons han explicat els seus gestors. També es reforçarà la visibilitat del carnet amb més distintius als comerços i institucions adherides i l’ampliació als nous establiments de l’eina de geolocalització dels avantatges locals que incorpora l’aplicació del document.

El Carnet Jove de Cerdanya té una implantació entre els joves d’entre dotze i trenta-un anys de la comarca per sobre de la mitjana nacional. Així, el document té avui en dia 1.789 titulars, els quals es reparteixen entre les següents franges d’edat: entre 12 i 13 anys, el 0,7%; entre 14 i 17 anys, l’11,2%; entre 18 i 21 anys, el 26,2%; entre 22 i 25 anys, el 29,1%; entre 26 i 30 anys, el 29,2%; i amb trenta-un anys el 3,6%. Segons han remarcat els responsables del Consell Comarcal, «es tracta d’unes xifres que signifiquen una penetració mitjana del 43,41% del Carnet Jove entre el total de joves residents a la Cerdanya, una mitjana 13,68 punts superior a la de Catalunya, que és del 29,73%.

Actualment, el Carnet Jove de Cerdanya ofereix 45 avantatges dels àmbits d’esports, el 28,9%; turisme i mobilitat, el 17,8%; cultura, el 8,9%; la formació, el 8,9%; la tecnologia, el 4,4%; la salut, el 6,7%; el lleure, el 8,9%; i d’altres, àmbits, el 15,6%. Entre els nous avantatges hi ha serveis com ara els odontològics, d’articles esportius, llibreries i alimentació, i també descomptes en serveis municipals a Museu Espai Ceretània, el Museu Municipal de Llívia, el Parc dels Búnquers i la Zona Poliesportiva Municipal de Montellà i Martinet.