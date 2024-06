Després de la neu de juny a cotes altes, les temperatures mínimes han ratllat el zero

Dimecres va ser un dia de pluges localment abundants. A la Quar van apropar-se a registres de 100 l/m² -. Va ser el punt on més va ploure de tot el país, i a Olvan va revenir una riera que va estar a punt de costar-li la vida a un conductor. Els bombers van 'pescar-lo' a ell i al cotxe en què anava. La imatge de sorpresa del dimecres, però, va ser la neu. Una nevada, a partir dels 2.000 m d'altitud, que al mig de la temporada d'hivern la consideraríem significativa. Uns quants centímetres de gruix i una emblanquinada general. La boira i la nuvolositat de dimecres i la caiguda de les temperatures van fer que aquest parèntesi de dia d'hivern encara fos més acusat.

La nevada del mes de juny des del refugi Niu de l'Àlia, a la Cerdanya / Refugi Niu de l'Àliga

Van caure les temperatures dimecres i aquest dijous, quan el front que va portar la pluja a la Catalunya central i a bona part del país ja havia passat, el termòmetre va acabar de veure caure el mercuri. Quan els cerdans es van aixecar del llit tenien un dia serè, però fred. A la Cerdanya, el termòmetre del dia 13 de juny ha deixat un registre d'1,2 °C a Puigcerdà, com a temperatura mínima. En punts una mica elevats, com per exemple els Rasos de Peguera, ja al Berguedà, la mínima s'ha situat sota zero, a -0,4 °C. Al nord del Berguedà, els registres s'han mogut per la zona baixa: 3,3 °C a Sant Julià de Cerdanyola de mínima i 5,3 °C a Bagà, per exemple.

Al Bages, les mínimes han estat per sota de les que hi havia hagut fins ara els dies de juny, però no han estat tan extremes com al Berguedà i la Cerdanya. A Manresa, per exemple, 12 °C de mínima.

La imatge des del refugi Niu d'Àliga ahir al matí / Refugi Niu de l'Àliga

Les precipitacions d'aquest darrer episodi de pluja, aigües amunt dels pantans, no han estat excessivament generoses, però el 12,1 l/m² de Cercs, els 14,5 l/m² de Sant Julià de Cerdanyola o els 13,8 l/m2 de Bagà, entre d'altres, són aportacions que la Baells aprofitarà per millorar la reserva. Ahir continuava entrant més aigua al pantà que no pas en sortia i el nivell del dipòsit continuava pujant, superant ja el 48% de reserva del total de la seva capacitat.

Les temperatures màximes d'aquest dijous han superat els 20 °C arreu i això ha fet fondre bona part de la neu del dia anterior. Per al cap de setmana s'espera que el nivell dels termòmetres encara s'enfili més, apropant-se a la normalitat de l'estiu.