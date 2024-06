Llívia coordina el museu i l’escola per donar a conèixer la història local

El Museu municipal de Llívia i l’escola Jaume I de la població han establert un marc comú de treball que ha permès que el centre docent enforteixi el coneixement dels alumnes sobre la història local i, alhora, que els estudiants puguin exposar el projecte de curs, sobre el Fòrum Romà, a les sales de l’equipament cultural.

L’Exposició «El Fòrum romà de Llívia» ha quedat oberta aquesta setmana a la sala d’actes del Museu i es podrà visitar fins el quinze de setembre. Els estudiants han elaborat dues maquetes del fòrum romà que reprodueixen com era el segle I dC i com es pot veure actualment a partir de les restes arqueològiques. El projecte també ha inclòs el disseny d’un joc de taula amb les peces representades per les diferents classes socials romanes i un altre joc de preguntes i respostes de temàtica històrica. Els docents Mercè Vilalta i Jordi Martínez han argumentat que el projecte «ens permetia aprofundir, també, en la història: la petjada dels romans a Llívia, a la Cerdanya; quan van arribar, quins vestigis hi han quedat. I més enllà encara, perquè quan comences a estudiar un tema a fons les preguntes venen soles: qui eren els romans?, per exemple. Els límits de l’Imperi, l’alimentació o la societat».

Per la seva banda, el director del Museu, Gerard Cunill, ha lloat la col·laboració entre les dues institucions: «aquesta exposició és un exemple de projectes que poden fer els centres educatius de Catalunya i el Museu de Llívia... Un cop ho han elaborat, no podíem deixar tot aquest material aparcat sense fer-lo visible».