La UIC crea a Bolvir una nova seu del seu campus sènior

L’Ajuntament de Bolvir ha signat un acord amb la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) per incorporar a la Cerdanya una nova oferta formativa adreçada a les persones de a partir de cinquanta anys.

Amb el conveni signat per les dues institucions i el suport del Consell Comarcal, Bolvir acollirà per primera vegada després de l’estiu un pla de cursos i sortides del programa Campus de l’Experiència. L’acte de la signatura s’ha celebrat a les instal·lacions de la universitat a càrrec del rector, Alfonso Méndiz, l’alcalde de Bolvir, Isidre Chia, i el primer tinent d’alcalde, Àngel Maurell. Des de l’Ajuntament han explicat que els continguts que s’oferiran a Bolvir «s’emmarquen en el camp de la història, la filosofia, la filologia i la comunicació, la microbiologia, tot amb l’objectiu d’aprofundir en la cultura, la ciència i la societat actuals». Les classes es faran a la tarda els dijous i es complementaran amb sortides culturals, tallers optatius, viatges i fins i una universitat d’estiu per a persones grans. Igualment, el consistori ha remarcat que la formació constarà inicialment d’un mòdul introductori es farà del deu d’octubre al catorze de novembre i que «aquesta introducció es dirigeix a totes les persones que desitgin conèixer de prop i iniciar-se en les activitats del Campus de l’Experiència» i han emfatitzat que «aquest mòdul no és imprescindible» per poder matricular-se en el Programa Sènior Universitari en Cultura Ciència i Societat, de tres anys de durada, en el qual s’agrupen assignatures de diferents àrees temàtiques, el primer curs del qual començarà el 28 de novembre i conclourà el 9 de juny de l’any que ve. L’Ajuntament de Bolvir ha anunciat un acte de presentació de la nova oferta formativa a la Cerdanya que se celebrarà el dinou de setembre.

El Campus de l’Experiència de UIC Barcelona és un centre acreditat per l’Agència Europea Erasmus+, amb un centre a Andorra. El seu objectiu és ajudar a la realització personal de les persones grans i la seva adaptació a l’entorn i fomentar l’interès per nous àmbits del saber.