Turisme del Pirineu: de la residència a l’autocaravana

L’últim balanç de les xifres del turisme al Pirineu, corresponents als quatre primers mesos de l’any, posen de manifest que el sector continua creixent, tal com ho fa des de la sortida de la pandèmia. La tendència que dibuixen les xifres és que al turisme residencial històric de mobilitat interna, d’un pes majoritari a la comarca, s’hi va sumant cada vegada més el visitant estranger que viatja en autocaravana.

L’estadística del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i de l’Institut Nacional d’Estadística apunten que en aquest període la indústria turística ha registrat l’1,77% més de visitants i el 2,21% més de nits d’allotjaments respecte al mateix període de 2023. Aquest increment és major si es compara amb les dades de l’any 2022. Així, en aquest cas, l’increment se situa en el 6% més de turistes i el 6,5% més de pernoctacions. Pel que fa a les xifres absolutes, l’anàlisi de la indústria turística apunta que entre els mesos de gener i abril d’aquest any les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida han rebut 417.154 turistes, els quals han generat 1.018.470 pernoctacions. D’aquestes dades es desprèn que cada visitant fa de mitjana 2,4 nits al territori de destí.

En aquest sentit, l’actualització de les dades del Patronat ha posat de manifest l’increment que està registrant la demarcació pel que respecta al turisme internacional. En aquest apartat, la xifra de visitants estrangers entre els mesos de gener i abril ha pujat el 25,3% en dos anys i, doncs, ha passat dels 60.157 de l’any 2022 als 75.377 d’aquest 2024. En comparació amb les dades del mateix període de l’any passat, l’augment és del 12,74%. En pernoctacions de turistes internacionals també hi ha hagut un increment, que és del 15,04% respecte a 2022 i del 9,65% si ho comparem amb l’any passat.

El 2021 ja ho apuntava

En l’anàlisi de les dades del sector, el Patronat també ha inclòs els últims estudis que ha impulsat la Càtedra de Turisme d’Interior i Muntanya de la Universitat de Lleida (UdL), entre el que destaca el que fa referència a la creixent oferta de places d’autocaravanes, que ha crescut el 30% a partir de la pandèmia i la demarcació disposa ja de 72 àrees de servei amb més de mil places per aquests vehicles. Aquesta modalitat de turisme creix al Pirineu central amb àrees habilitades a Martinet, la Seu d’Urgell i altre que estan en estudi com ara a Puigcerdà.

El bon comportament de les dades contrasta amb les recollides el primer semestre del 2021, just sortits de la pandèmia. En aquell balanç que va alarmar el sector, es va evidenciar que entre els mesos de gener i juliol el nombre de viatgers en el global dels sectors d’allotjament turístic reglat de la demarcació de Lleida va registrar un descens del 43% en relació amb el mateix període de l’any 2019. En aquest context, les pernoctacions van patir també una davallada del 36%. Ja en aquell balanç, el subsector del càmping apuntava la nova tendència creixent del turisme que hi està vinculat, com el de les autocaravanes i vehicles camperitzats. Així, els càmpings van experimentar ja el segon semestre del 2021 un augment del 8% en el nombre de viatgers i del 22% en la xifra de pernoctacions.

Sostenibilitat i regeneració

En el marc del seguiment del mercat, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida te sobre la taula el Pla Estratègic de Turisme del Pirineu i les Terres de Lleida per al període 2023-2026. Aquest pla té com a objectiu «contextualitzar el model de desenvolupament turístic de la destinació, adaptant-lo als nous reptes i necessitats post-Covid que planteja el sector turístic, perquè la destinació pugui continuar treballant en la millora contínua de la seva competitivitat i per reforçar l’aposta per la sostenibilitat del sector», segons han explicat des del mateix Patronat. Igualment, l’ens provincial ha posat sobre la taula el Pla d’Accions del 2024, el qual busca, entre altres aspectes, «continuar promocionant el conjunt de l’oferta de la demarcació sota el paraigua de la marca «Ara Lleida» i implementar el model de gestió turística sostenible i regeneratiu».