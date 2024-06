Llívia escolta els goigs de Sant Guillem i els madrigals del Cor Valldonzella

Els goigs en lloança de Sant Guillem Confessor i els madrigals interpretats pel Cor Valldonzella, van ser els protagonistes d’un diumenge molt musical a la vila de Llívia, en dos actes que van omplir l’església de Nostra Senyora dels Àngels, tant al matí com a la tarda.

Aquesta població de la Cerdanya celebra la festa del seu patró el tercer diumenge de juny, efemèride que aquest any es va veure enriquida per la interpretació dels goigs de sant Guillem a càrrec d’un cor amb acompanyament d’orgue, que va servir per presentar en públic l’enregistrament d’aquesta obra (realitzat el sis d’abril d’enguany en el mateix recinte) sota la direcció artística i documental del músic Jaume Bragulat. A l’inici de l’acte, a les dotze del migdia, va prendre la paraula l’alcalde de Llívia, Albert Cruïlles Ruaix, que va expressar la seva satisfacció per haver fet realitat aquest projecte que ha de servir per mantenir una tradició arrelada en la cultura popular. Tot seguit, Jaume Bragulat va explicar el procés seguit per fer realitat el projecte, que s’ha vist materialitzat en l’edició d’un llibret (amb la partitura i el text dels goigs, fotografies i una explicació detallada a l’entorn de sant Guillem) i en un enregistrament per a cor i orgue editat en un suport USB, que eren obsequiats als assistents a la presentació. Per acabar, l’alcalde va convidar els assistents a anar en processó fins l’ermita de sant Guillem de la Prada una vegada acabat l’ofici en honor del patró de la vila.

A la tarda, el Cor Valldonzella, dirigit pel mestre Jordi Casas i Bayer, va interpretar el programa “Con dolce accento”, format per deu madrigals d’autors renaixentistes, amb ponts cap el barroc, com A. Willaert, J. Arcadelt, O. Gibbons, P. Verdelot, Claudio Monteverdi, G. De Wert, i dues autores, Maddalena Casulana i Vittoria Aleotti, molt importants i avançades al seu temps.

Jordi Casas, va mostrar una vegada més el seu domini en la interpretació madrigalesca dirigint el cor de manera clara i precisa, amb una sensibilitat que va excel·lir en peces com “Il bianco e dolce cigno”, d’Arcadelt, “The silver swan” d’O. Gibbons, “Ecco mormorar l’onde” de. C. Monteverdi o bé “Ridon’hor per le piaggie”, de M. Casulana. El cor, format per cantaires amb dilatada experiència, es va mostrar dúctil en tot moment. Casas introduïa els madrigals amb unes breus explicacions per contextualitzar les obres, la qual cosa va fer que el concert fos didàctic i amè al mateix temps.

La part final va estar dedicada a quatre cançons de Johannes Brahms, amb un rerefons nostàlgic com “Letztes Glück” (Última felicitat), o amb referència al pas del temps “Im Herbst” (A la tardor), temes de caràcter romàntic.

El públic, dempeus, va saludar la interpretació del Cor Valldonzella, amb una prolongada ovació que va ser agraïda amb un bis madrigalesc.