El sector de la construcció cerdana vol ser més sostenible i oferir millors feines

Els empresaris de la construcció de la Cerdanya s’ha unit per activar un nou projecte que faci el sector més competitiu, més sostenible i aporti una major qualitat d’oferta laboral. La iniciativa se centra en l’anomenada cadena de valor del sector.

Segons han explicat des de la patronal Empresariat Cerdanya, l’objectiu del projecte és «portar a terme un procés de reflexió estratègica amb les empreses que conformen aquesta cadena de valor a la comarca, i posar en marxa un pla d’accions que contribueixi a millorar-ne la competitivitat, la qualitat de l’ocupació que genera, i sostenibilitat, com a via per contribuir a la millora del nivell de vida a llarg termini». El procés s’ha iniciat amb una reunió del sector en la qual hi han pres part una quarantena de professionals vinculats directament o indirecta amb la construcció com ara arquitectes, empreses de materials, constructores, instal·ladors, promotors, o serveis immobiliaris.

En aquesta primera trobada els participants han analitzat la primera fase del projecte de millora de la competitivitat de la cadena de valor de la construcció sostenible de la Cerdanya i han compartit les conclusions de la primera fase del projecte, en la qual s’han fet 25 entrevistes amb empreses de diferents segments de la cadena de valor, segons han explicat els responsables del projecte. L’anàlisi ha inclòs un mapatge d’empreses vinculades a la cadena de valor de la construcció, el qual ha evidenciat que són 205 empreses amb una facturació agregada de 135 milions d’euros que generen gairebé un miler de llocs de treball. Des del Consell Comarcal, òrgan que participa en la iniciativa, han explicat que «la reunió va servir per compartir la diagnosi qualitativa feta, així com les oportunitats de futur que s’identifiquen per millorar la competitivitat de la cadena de valor en el marc dels canvis i tendències que s’estan produint al sector de la construcció. Per tal de millorar la competitivitat i aprofitar les oportunitats, entre les conclusions d’aquesta primera fase del projecte s’han identificat un seguit de reptes estratègics que tenen les empreses ceretanes. Aquests reptes van ser l’objecte de discussió i priorització en els grups de treball que es van fer després de la presentació amb les diferents empreses, i que van servir per fomentar la col·laboració entre les empreses per treballar reptes comuns». n